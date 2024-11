A legendás Celica raliautót idézi az 1,6-os turbómotorral és összkerékhajtással rendelkező GR86

Fotó: Toyota / Larry Chen

Nagyon sikeres volt a Celica GT-Four a ralipályákon, de aztán kiderült, hogy a Toyota mérnökei csaltak a turbófeltöltővel, és rövid úton kizárták a gyári csapatot a versenysorozatból. A legtöbbek emlékezetében ma már csak a jellegzetes Castol-fényezéssel és nagy méretű szárnyakkal rendelkező autók vannak meg, így erre emlékeznek 30 év távlatából a 2024-es SEMA tuningkiállításon – főleg hogy a WRC-sorozat is visszatér az Egyesült Államokba. Egy Toyota GR86 alapján építettek egy raliautó-utánzatot, ráadásul nem csak az optika, a technika is a versenypályákról származik.

Ami mifelénk a GR Yaris – tehát az 1,6 literes, 300 lóerős turbómotorral és összkerékhajtással rendelkező közútra szabadított raliautó –, az az Észak-Amerikai piacon a GR Corolla. Ennek a hajtásláncát építették be a GR86 karosszériájába, tehát az 1,6 literes 3 hengeres turbómotor keresztben van a motortérben, és az mind a 4 kereket hajtja. Amíg a blokk és a váltó kényelmesen elfért az orrban, a hajtáslánc miatt már kicsit módosítani kellett a lemezeket, ugyanez elmondható a felfüggesztésről is, ami a GR86 és a GR Corolla alkatrészeinek felhasználásával készült. A kormánygépet is át kellett helyezni, hogy az akadálytalanul működjön. Hátra a GR Corolla differenciálműve került az áttétel megőrzése miatt, a lengőkarokat itt is módosítani kellett. Erre az öszvér megoldásra ezért került sor, hogy megtartsák az elektronikusan vezérelt összkerékhajtás funkcióit.

A G16-os blokkot se hagyták változatlanul, igaz, a módosítások alapvetően a megbízhatóságot szolgálják, tehát nagyobb méretű a közteshűtő és az olajhűtő, és a versenyautókban használt motorvezérlő számítógépet építettek be – ennek segítségével rengeteg paramétert lehet élőben (telemetria) vizsgálni –, de a Toyota GR86 Rally Legacy megtartja a gyári 300 LE/370 Nm teljesítményét, de megvan a lehetőség annak a növelésére. Most alapvetően csak a működőképesség volt a fontos.

Igyekeztek a lehető legtöbbet megtartani a karosszériából, de azért a raliautókon használt fényszórósor és a nagy méretű hátsó szárny rákerült arra. Halo White színre fényezték le a karosszériát, amelyre aztán a jellegzetes zöld/piros minta is felkerült, amit kiegészítettek Toyota és Toyota Gazoo Racing logókkal, az egészre a piros sárfogó gumik teszik fel a pontot. Az utasteret megtölti a bukókeret, a vezetőre és az utasra 6 pontos biztonsági öv vigyáz. A Toyota GR86 Rally Legacy egyébként nem csak a múlt előtt tiszteleg, a pletykák szerint a sportkocsi következő generációja az 1,6-os turbómotorra vált, és itt a bizonyíték arra, hogy ez bizony már ma is életképes lenne.