A Made in Hungary autók fenegyereke - Cupra Terramar menetpróba

A Cupra megjelenésekor, vagyis nagyjából hat éve, izgatottan néztem az első hirdetési kreatívokat, nagyon vagánynak mutatták magukat a Seatból kinőtt sportos modellek. Akkor a spanyolok így fogalmaztak: azokat a vásárlókat célozzuk, akik nem szeretnének volumenmodellt vásárolni,

inkább olyan egyedi autót keresnek, amely nem jön velünk szembe minden nap az utakon.

Utána azonban fordult a kocka, én akkor hidegültem el kicsit az első modellektől, amikor már szembe jöttek a magyar utakon. Nyilván ezt a személyes ízlésnek lehet leginkább betudni, de nekem akkoriban inkább tűntek egy-egy videójátékból kilépő gamer autónak, mint komolyan vehető, sportos négykerekűnek.

Ez a negyedik önálló Cupra modell a Formentor, illetve az elektromos Born és a Tavascan után, melynek már nincsen Seat-ikertestvére. Méreteit – és technikáját- tekintve főleg a VW Tiguanhoz áll közel

Fotó: Cupra

Majd eltelt ezzel a hozzáállással pár év, mire először beülhettem be egy Cuprába, nevezetesen a plug-in hibrid hajtású Leonba. A gamer fények és formák jelen voltak, de nagyszerű élmény volt vezetni, utazni vele; abszolút meggyőzött, bekerült a jóautók skatulyába. Azóta történtek további tesztkörök, méghozzá Seat-átiratok helyett a márka önálló tervezésű modelljeivel (ilyen például a Formentor vagy a Tavascan), szóval a menetpróbára már várakozással telve utaztam. Egyedül afelől volt némi kétségem, hogy van-e szükség egy újabb SUV-ra a piacon, illetve a márka kínálatában.

Látványos a hátsó lámpák sok háromszög-motívumból álló grafikája, a márkajelzést is megvilágítják. A combosabb változatok VZ utóneve a spanyol veloz (gyors) szóból ered

Fotó: Cupra

Kalandorok ne kíméljenek!

Persze alaposan átgondolták ezt a kérdést a fejlesztők, és arra jutottak, hogy továbbra is annyira népszerű ez a kategória, hogy kötelező a trendet kiszolgálni és tovább építeni. A Terramar a klasszikus, méretes, családdal utazós SUV, itt nincs semmi kompromisszum a hátsó utasok komfortja vagy a csomagok mennyisége terén. Igaz, csak ötszemélyes változatban készül, de nem is lenne értelme harmadik üléssorral próbálkozni. Fő sarokszámait a 4,51 méteres hossz, az 1,86-os szélesség és az 1,58-as magasság jellemzi, természetesen az újdonság is a sokoldalú MQB Evo platformra épül.

Markáns élet tagolják a karosszériát, kategóriájában az egyik legfeltűnőbb SUV. Jellegzetes formájúak a 18-20 colos, rézszínű felnik, a Terramar küszöbjeire és sárvédőíveire nem került fekete műanyag

Fotó: Cupra

A gyártó szerint magabiztos és sportos a Terramar megjelenése, mellyel könnyedén érzelmeket generál. Tény, hogy Barcelonában kanyarogva, vagy az autópályán haladva gyorsan felismerték a helyiek, hogy itt valami érdekes dolgot látnak, sokan fordultak az új modell után. A motorháztető ívei, a mélyre helyezett hűtőrács,

a fényszórók és a logó háromszög alakú motívumai valóban különleges kiállást adnak az autónak,

segítve a magasabb pozícionálást is a piacon. Oldalról nézve jól mutatnak a lendületes vonalak, hátul pedig a kontrasztos diffúzor és a megvilágított logó hoz egyedi karaktert.