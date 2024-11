A világpiacot is célozza az új villanymotoros SUV-okkal a Mahindra

Fotó: Mahindra

Kezdettől fogva villanyautó-alapnak fejlesztette a Mahindra az INGLO műszaki alapját, amely állítása szerint a legkönnyebbek közé tartozik. A moduláris felépítésű alapon többféle méretű járművet is meg lehet valósítani, így az elsőként hamarosan debütáló BE 6e és XEV 9E szabadidő-autók mellett más járműveknél is használni fogják. Teljesen sík a padló, az akkumulátor 59 vagy 79 kWh kapacitású lehet, villámtöltésre legfeljebb 175 kW-tal van lehetőség, amivel a 20-80%-os töltés 20 percet vesz igénybe.

Fotó: Mahindra

Az INGLO műszaki alapot elsősorban az indiai piac igényeire szabták, de az alkalmas arra, hogy világszerte mindenhol megfeleljen a helyi előírásoknak, a töltésrendszertől kezdve a biztonságon át a digitális szolgáltatásokig. A Mahindra BE 6e és XEV 9E 231-286 lóerős hátsó hajtómotort kap, a felfüggesztés fél-aktív, a fékezést by-wire rendszerrel oldották meg – jól látszik, hogy csak egyes alkatrészeket vesz át a stratégiai megállapodás értelmében a Volkswagentől a Mahindra, de alapvetően a saját konstrukciójuk az INGLO.