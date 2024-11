Autókozmetika saját kezűleg: így készíthető fel a kocsink a télre

Nem csak szezon előtt, hanem télen sem szabad hanyagolni az autóápolást. Sokan tudják, hogy az utak síkosságmentesítéséhez használt só, pontosabban az abból nedvesség hatására képződő sós lé károsítja a karosszériát, bár ez a modern autóknál inkább csak akkor igaz, ha sérült a fényezés. A korosodó kocsiknál (például a kőfelverődések, ajtórányitások miatt) ez szinte általános, az UV-sugarak miatt pedig a lakkréteg is gyakran hámlik, a végeredmény csúnya rozsdarügyezés lehet. Ökölszabályként azt lehet mondani, hogy télen is olyan gyakran érdemes foglalkozni az autókozmetika praktikáival, mint nyáron – feltéve, hogy nincs fagy.

Megfelelő pénzért rengeteg szolgáltatónál elérhető profi autókozmetika, de a legtöbb műveletet a tulajdonos is el tudja végezni - kertes házban lakók előnyben

Fotó: Shutterstock

Hideg időben is fontos az autókozmetika

Ezzel el is érkeztünk az egyik legfontosabb feladat, az autómosás témaköréhez. Mindenképp érdemes még a télies idő beköszönte előtt letudni egy alapos tisztítást, megszabadítva karosszériát minden korábbi szennyeződéstől (rovartetem, fák termése, madárürülék stb.), utána hasznos lehet az autóápoló viasz védőréteg. Télen azonban, mínusz fokokban elkél az óvatosság: még a kézi mosó tabu, de a gépi szárítói se képesek tökéletes munkára, aztán amikor útközben a menetszél hatására elpárolog a nedvesség, odafagyhatnak a lemezhez a gumitömítések, amelyek az ajtó erőltetett nyitásakor károsodhatnak.

Gombamód elszaporodtak az országban a kézi ("lándzsás") autómosók, a legtöbben így tisztítják autójukat. Ám kevesen törlik át utána a kasztnit puha ronggyal

Fotó: Shutterstock

Amúgy a téli szezon előtt az ajtótömítéseket érdemes a boltokban kapható szililokos autóápolási termékek valamelyikével kezelni, így megőrzik rugalmasságukat a kédergumik.

Az ajtózárakba bejutó és ott megfagyó víz is gondot tud jelenteni, ha nem működik a központi távirányítója

és valahogy be kéne jutni az autóba – erre is kaphatók olajtartalmú spray-k (pl. WD40), vékony szívószálszerű toldattal. Ha már az autókozmetikai termékeknél járunk, az abroncsokról sem érdemes megfeledkezni: praktikusan a nyári-téli szett cseréjével is egybeköthető a négy-négy autógumi megtisztítása és szilikonos konzerválása.

Sokan megfeledkeznek a gumiabroncsok külön tiszításáról és ápolásáról. Nem is beszélve a fékporos, sáros acél- vagy alufelnikről

Fotó: Shutterstock

Mit tegyünk az autó aljával és belsejével?

Manapság, a modern típusoknál a kritikus helyeken cinkkel védik a padlólemezeket a korróziótól, üregvédelmet alkalmaznak, a műanyag alsó burkolatok pedig kellően védenek a szennyeződéstől. Így az alvázmosást kínáló gépi programokra sincs feltétlenül szükség, az öregebb autóknál pedig érdemes szem előtt tartani, hogy a nagy nyomással alulról érkező víz az egyébként épp a leeresztő réseken keresztül be tud jutni a karosszériaüregekbe. Ennek ellenére érdemes takarítani a korosodó kocsik alját, mert gondot okoznak például a korrodált futóműbekötési pontok, az üregekben gyűlő kosz pedig némi szereléssel házilag is kitakarítható.