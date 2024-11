Beállította a nyitott autók sebesség-világrekordját a Bugatti

Fotó: Bugatti

Eddig 3 sebesség-rekordot állított be a Volkswagen-érában a Bugatti, és mivel a kupék között már nem terem neki babér, inkább olyan szegmensre váltottak, ahol – egyelőre – nincs konkurenciájuk. Korábban a Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse állította be a nyitott autók sebességrekordját 408,84 km/órás tempóval, ezt döntötték most meg; 5 évvel azt követően, hogy a Bugatti márka hivatalosan felhagyott a sebességrekordok hajszolásával.

Fotó: Bugatti

A papenburgi tesztközpontban november 9-én Andy Wallace vezetésével állították be az új sebességrekordot. Először is bemelegítették a speciális abroncsokat, majd a döntött kanyarban 200 km/órás sebességnél padlógázt adott, és az egyenesben megfutotta a 453,91 km/órát – az SGS-TÜV Saar szakemberei igazolják mindezt.

Fotó: Bugatti

Először történt, hogy egy ügyféltől kértek kölcsön egy autót a sebességrekord-megdöntéséhez, igaz, nem hétköznapi ügyfélről van szó, hanem egy indiai milliárdosról, aki a korábbi 3 Bugatti-sebességrekordot beállító autót megvásárolta. Eleve olyan megjelenést rendelt a 14 millió eurós Mistral W16 roadsterének, ami illik a Veyron 16.4 Super Sport, a Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse és a Chiron Super Sport 300+ külsejéhez.

Fotó: Bugatti

A gyár azzal hálálta meg az ügyfél nagylelkűségét, hogy egy egész hétvégére megvendégelte, és miután Andy Wallace megfutotta a 453,91 km/órát, elvitte egy körre, ahol majdnem ugyanilyen tempót értek el.