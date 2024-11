Bemutatkozott az Audi kínai almárkája, az AUDI

Fotó: Audi

Első nyugati prémiumgyártóként az Audi jelent meg a kínai piacon még 1988-ban, egy évvel ezt megelőzően, hogy a magánszemélyek számára is lehetővé tették az autóvásárlást - az elvtársaknak nem volt elég a Volkswagen, azaz népautó, valami exkluzívabbra vágytak. Az eltelt időszakban jelentős változások mentek végre a piacon, ahol ma már 50% fölé nőtt az újenergiás hajtás részaránya, és az utóbbi 3 évben a használat célja is változott, nem egyszerű közlekedési eszköz, hanem élettér az autó. Ezeknek a kínai vásárlóknak készül a most bejelentett AUDI almárka, amelyet az Audi és a SAIC együttműködésének gyümölcse. A következő 2 évben 3 autót dobnak piacra, ezek között lesz az AUDI E tanulmány által megelőlegezett villanymotoros sportkombi.

Fotó: Audi

A négy karikás márkajelzést magukon viselő autókra is igaz a „Vorsprung durch Technik” szlogen, az AUDI almárka esetén bátrabban alkalmazzák, és a fiatalabb vásárlókra céloznak – az előadásokat például nem a megszokott öltönyben, hanem lezser ruhában prezentálták a felelősök. Már legalább 2 éve Kínában élnek azok, akik az új cégnél dolgoznak, hogy átvegyék az ottani életritmust, megértsék a piaci elvárásokat. Persze a fejlesztés jelentős részét a németországi központban végzik, de abban – a 6 órás időeltolódás miatt rengeteg túlórával, de – folyamatosan részt vettek a kínai dolgozók. Sikerült elérni, hogy az AUDI esetén egy-egy új modell kifejlesztése 18 hónapot vesz igénybe, ami nagyjából fele annak, ami manapság az Audi márkát jellemzi.

Fotó: Audi

Egyébként már a fejlesztés is eltér attól, amit eddig a németországi központban dolgozó mérnökök megszoktak, a fényalagútban például nem csak a világítás hatásosságát tesztelték, de azt is, milyen könnyen ismerhető fel az AUDI E pusztán a fényei alapján. Nem véletlenül, manapság amikor a légellenállás optimalizálása miatt egyre inkább hasonlítanak egymásra az autók, a világítással lehet némi karaktert vinni a megjelenésbe, ennek is köszönhető, hogy lemondtak a négy karikáról, és helyette mindenhol világító AUDI feliratot használnak. Egyébként a tesztek alapján 120 méterről lehet egyértelműen azonosítani, hogy épp egy AUDI-t lát az ember. A megjelenés egyébként minimalista, nyugodt felületek jellemzik a kombi karosszériát, amelynél nagyon lapos szögben áll a hátsó szélvédő, és hatalmas méretű hátsó légterelőt rejt az oldalról nézve hagyományos befejezés. Elöl-hátul egy fekete „gyűrűben” rejtik el a lámpákat, az érzékelőket és az aerodinamikailag szükséges elemeket, és innen világít az almárka-név is. Nem véletlen egyébként a tanulmány lila színe, az az Audi Sport által előszeretettel használt piros és a technológiát és intelligenciát jelképező kék keveréke.