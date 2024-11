Olyan autóval rukkolt elő a kínai BYD, hogy még a Teslánál is csak pislognak

Tágas mindkét sor a BYD Sealion 7 utasterében, a tetőablakhoz még árnyékoló roló is került

Fotó: BYD

Apropó telefonok, az első sorban 2 indukciós töltő van, a vezetőhöz közelebbi (50 W) extra hűtést is kapott. A navigáció újdonsága, hogy abban már a Google Térképen elérhető információk is megjelennek, tehát ha például éttermet keresünk, akkor rögtön az értékeléseket is láthatjuk. Képernyő-irányultságtól függetlenül a képernyő alsó részén kaptak helyet az állandóan látható menügombok, amelyek között programozhatóak is vannak, a működés gyors, a Qualcomm 8155 processzor jóvoltából a grafika valós időben és nagyon jó minőségben követi például az ajtónyitást, a világítást, satöbbi.

Kiírják a csomagtérajtóra a 0-100 km/h sprint idejét

Kétféle hajtással készül a Sealion 7, alapesetben a hátsó tengelyre kerül egy hajtómotor és 313 lóerő a teljesítmény, összkerékhajtásnál előre is kerül egy hajtómotor és már 530 lóerőnek parancsol a vezető lába. A menetpróbán csak utóbbi vezetésére nyílt alkalom, és a mérnökök dicséretére legyen mondva, nagyon jól uralható az autó, mert finoman adagolható a teljesítmény a gázpedállal.

Mély benyomást kelt az emberben a gyorsulás, pontosabban az ember kelt mély benyomást az ülésben,

amikor álló helyzetből 100 km/órára gyorsítunk. Az intelligens nyomatékszabályozással és nyári gumikkal 4,5 másodperc a hivatalos érték, de a BYD mérnökei szerint a valóságban ez 4,3 másodperc, és ha ebből leszámoljuk az indulás előtti gurulást, akkor 4 másodperc az érték – a csomagtérfedélen a 4,5 S jelvényt helyezik el, amit nem teljesen optimális között is tud majd az autó. Persze a Sealion 7 egyébként sem a tizedmásodpercekről, hanem a kényelemről szól.