Csak a jéghegy csúcsa, amit eddig láttunk – újdonságok az MG-től (top 5)

A SAIC, Kína legnagyobb gyártója nem véletlenül vetette ki hálóját 2007-ben a nagymúltú MG márkára. A szisztematikus építkezés egyik fő célja a kezdetektől fogva az, hogy az MG Európában újra megvesse a lábát. Öt év távlatából ez egyértelműen sikeres vállalkozás volt, az öreg kontinensen 1100 MG márkakereskedés nyílt, a számok pedig azt mutatják, a brit-kínai autókra nálunk is mutatkozik igény. A Duna Motors Disztribúció Kft., mint importőr 2022 őszén kezdte meg az MG-k forgalmazását Magyarországon, az idei évben szeptember végéig már 1318 darab autót helyeztek forgalomba Magyarországon a hálózathoz tartozó márkakereskedések. Nézzük, mi történik a márka háza táján!

Változtás történik az MG-k magyarországi értékesítésében Fotó: MG

1. Az importőri jogok a gyártóhoz kerülnek

A SAIC és a Duna Motors Disztribúció Kft. bejelentették, hogy előbbi cégcsoport kivásárolta az importőri tevékenység jogait. 2025. január 1-től

a budapesti központú SAIC Motor CEE régiós központja felel majd az MG-k forgalmazásáért

- a felek célja az, hogy zökkenőmentes átmenetet biztosítsanak a márkakereskedői hálózat, a partnerek, ügyfelek és munkavállalók számára egyaránt. A Duna Autó Cégcsoport a Seres Hungary Disztribúció Kft. révén továbbra is importőri szinten dolgozik a kínai Aito márka magyarországi bevezetésén.

William Wang, a SAIC Motor Europe ügyvezető igazgatója és Szabó Csaba, az MG Motor Hungary márkaigazgatója Fotó: MG

2. Főszerepben a SUV-ok

Sorra jönnek ki az MG friss modelljei, novemberben vezették be a piacra az új HS-t és jön a ZS erősen frissített változata is. A gyártó azonban nem elégszik meg ennyivel, már “csőben van” a Marvel R elektromos SUV utóda, illetve S5-ös néven debütál egy kiskategóriás, szintén villamos hajtású, hátsókerékhajtású szabadidő-autó. Ami a távolabbi terveket illeti, egy D-kategóriás, azaz nagyméretű szabadidő-autó piacra dobását is megszellőztették, ez a modell a Kia Sorento és társai ellenfelének ígérkezik.

Nagy figyelemre tarthat majd számot az új HS

Fotó: MG

3. Oda is beszállnak, ahonnan mások kiszállnak

Sok olyan modell tűnik el a vásárlók radarjáról, amely korábban évtizedeken át meghatározó volt Európában (pl. Ford Fiesta). Erre válaszol a klasszikus kisautók kategóriájában induló, hibrid hajtású MG3-as,

merthogy sok országban még mindig sokan keresik a 4,0 méter hosszúságú, hagyományos kisautókat.

Ezzel párhuzamosan az MG teljesen új kategóriákat is meghódít, hiszen 2025 elején már megkezdik a Cyberster forgalmazását. Utóbbi egy 496 lóerős, akkumulátoros-elektromos roadster, 3,2 másodperces 0-100-as gyorsulási értékkel és 500 km feletti városi hatótávolsággal.