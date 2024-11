Félig már villanyautó? - Volkswagen Golf eHybrid teszt (top 5)

3. 100 kilométer elektromosan? Simán!

Eddig is létezett plug-in hibrid verzió a Golfból, ám a frissítéssel a hajtásláncot és az akkumulátort is lecserélték. A rendszer építőelemei az 1,5 literes, négyhengeres benzimotor (korábban 1,4-es volt), a hatgangos DSG-váltó és utóbbi házába épített 116 lóerős villanymotor.

Az akkumulátor kapacitása az eddigi 13-ról 19,7 kWh-ra nőtt,

ezzel 143 kilométeres elektromos hatótávot ígér a Golf - ez az egyik legjobb érték a teljes iparágban a plug-in hibridek mezőnyében.

Fotó: Stefler Balázs

Bár nekünk 104 kilométert sikerült megtenni, ebben volt rövid gyorsforgalmi út is, ami azt jelenti, hogy aki otthon tudja tölteni autóját, az ritka vendég lesz a benzinkutakon. A 204 lóerős rendszerteljesítmény pedig olyan dinamikával ruházza fel az autót, amire korábban csak hot hatch-ek voltak képesek, a villanymotoros rásegítéssel a gyorsulás azonnali. Lemerült akkumulátorral sem válik torkossá az eHybrid, városban 6,0 liter alatt el lehet vele járkálni. A villanyos-benzines üzemek között az átmenetek nem zavaróak, a fékpedál érzetet azonban szokni kell.

Fotó: Stefler Balázs

4. Ez a motorkínálat egyedülálló

Manapság egyre kevesebb modellnek van széles motorpalettája, ezért is üdítő, hogy a VW a Golf esetében szabad kezet ad vásárlóknak. A plug-in hibridet is hajtó 1,5-ös TSI jelenti a kínálat törzsét, a hengerlekapcsolással felvértezett turbós benzines 115 vagy 150 lóerővel kapható, illetve eTSI néven létezik lágyhibrid változat 150 lóerővel, kizárólag DSG-sebességváltóval. A hagyományokhoz hűen nem hiányozhatnak a combos modellek sem a Golf palettájáról, a 2,0 literes erőforrást használó GTI (265 vagy 300 LE), illetve R modellek (333 LE) jelentik a csúcsot. Szintén fontos, hogy még mindig lehet dízel Golfot venni, a 2,0 literes, 150 lóerős TDI mindenféle elektrifikáció nélkül kerül be a típus motorterébe.

Fotó: Stefler Balázs

5. Sok pénzért sokat ad az eHybrid

Az eHybrid verzió azoknak szól, akik rendszeresen tudják tölteni autójukat, de nem szeretnének egy villanyautó korlátaival együtt élni. Persze a 15,5 millió Ft-os összeg nem kevés egy kompakt autóért, még úgy sem, hogy a plug-in verzió sarokszámai a kategória legjobbjai közé emeli. A felszereltség az árnak megfelelően bőséges, többek között sávtartó, digitális cockpit, ergoActive vezetőülés és tolatókamera is jár hozzá. Mégis az az érzésem, hogy

a Golf árazása inkább a hagyományos verziók felé terelik majd a vevőket.

A korábbi generációkkal ellentétben a tisztán belső égésű motoros változatok már egyáltalán nem tartoznak a kategória drágább modelljei közé, például a 115 lóerős alapmodell 8 490 000 Ft-jával a mai új autó piacon kiemelkedően jó ajánlatnak számít.