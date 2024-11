Emberi vezető nélkül közlekednek az autók a BMW iFactory rendszerű gyáraiban

Fotó: BMW

Dingolfingban tesztelték, és már a szintén a BMW iFactory termelési rendszerre átállított lipcsei gyárban is működik az időközben a szükséges jóváhagyásokat megszerző AFW (Automatisiertes Fahren im Werksumfeld) nevű rendszer, amelynek jóvoltából a gyártósorról legördülő autók emberi sofőrök nélkül képesek közlekedni a gyár területén belül. Ezt külső érzékelők és az adott útvonalak digitalizálásával érik el, tehát független a jármű automatizáltsági fokától a művelet, hiszen az jórészt külső információkra támaszkodik – amit egy dedikált felhőszolgáltatás keretében érnek el az autók.

Fotó: BMW

Dingolfingban a gyártósor vége és a minőségellenőrző terület közötti 1 km-es távolságot teszik meg az 5-ös és 7-es sorozatú modellek, ezen az útszakaszon Európa legnagyobb Lidar-hálózatát telepítették. Lipcsében a Mini és BMW modellek 90%-a lesz képes az automatikus haladásra, jövőre Regensburg és Oxford is bevezeti az AFW rendszert, természetesen a debreceni BMW-gyárban már kezdettől fogva éles lesz a BMW iFactory termelési rendszernek ez a funkciója. A BMW szándéka szerint folyamatosan bővíti majd az AFW felhasználási területét, kiterjesztve azt a gyári tesztpályákra, illetve logisztikai területekre is. Az AFW második fázisában a külső érzékelők mellett már az autó által gyűjtött információkat is használni fogja a vezérlőegység.