Evel Knievel előtt tiszteleg a Triumph legújabb motorkerékpárja

Fotó: Triumph

Evel Knievel látványos motorkerékpáros ugrásokkal szerzett magának hírnevet, és még a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült, mint a legtöbb csonttörést szenvedett ember – az orvosi feljegyzések 433 esetet rögzítettek. A kaszkadőr szerette a Triumph motorkerékpárokat, előszeretettel használt ilyeneket a mutatványaihoz, első, tévében közvetített ugrásánál egy T120 Bonneville-t vezetett. A gyár most 2 limitált szériával emlékezik meg a kapcsolatra.

Fotó: Triumph

A 2,5 literes, 3 hengeres blokkot (182 LE/225 Nm) használó Triumph Rocket 3 R és GT változatából is elkészítették az egyedi dekorációval rendelkező Evel Knievel Limited Edition-t, amelyekből 250-250 példányt készítenek. A megjelenést a kaszkadőr overaljai ihlették, a krómozott tank hivatott jelképezni a csillogást, és bőven találunk az USA zászlóra utaló részleteket. A műszeregység egyedi grafikával kel életre, ezen felül a Triumph Rocket 3 Evel Knievel Limited Edition vásárlója még egy keménykötéses könyvet is kap, amely a kaszkadőr és a motorkerékpár-márka kapcsolatát mutatja be.