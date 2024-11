Falra nem, de 100 méter magas homokdűnére könnyen felmászik az elektromos Range Rover

Fotó: Range Rover

Az 5. generációs Range Rover 2021-es bemutatóján még 2024-re ígérték az akkumulátoros-elektromos változatot, most, hogy a forró égövi tesztelésről hírt adnak, már 2025-re datálják a rendelések fogadásának megindulását – arról nincs hír, mikor kerülhetnek ténylegesen a tulajdonosokhoz az első példányok. Nem csak a villanyautó-piacon tapasztalható megtorpanás az oka a késésnek, sokkal inkább az, hogy teljesen új alapokra helyezik a hajtást, hiszen itt nem utólagos elektronikus beavatkozókkal dolgozik majd a szabályozás, hanem aktívan, az egyes kerekeken megjelenő nyomaték szabályozásával.

Fotó: Range Rover

A gyakorlatban ez annyit tesz, hogy amíg a hagyományos, belső égésű motorral (is) szerelt Range Rover esetén az észlelés és a beavatkozás között 100 ezredmásodperc telik el, addig az akkumulátoros-elektromos hajtásnál mindössze 1 ezredmásodperc! Persze a zéró helyi károsanyag-kibocsátású változatnak is tudnia kell mindent, amit az eddig modellek tudnak, legyen szó vontatásról, vagy épp 91 méter magas homokdűnére való felhajtásról – utóbbit egymás után 5-ször is bizonyítania kellett a prototípusnak úgy, hogy az 50°C-os külső hőmérséklet mellett nem melegedett el a technika. A Range Rover Electric egyébként azért nem visel álcázást a gyári kémfotókon, mert a zárt hűtőrácstól eltekintve nincs eltérés a megjelenésben.