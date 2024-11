Feketén-fehéren: ez egy művészi Alpine A110

Fotó: Alpine

Amíg a televíziók és a számítástechnika világában már rég meghaladott a monokróm megjelenítés, a fényképezés világában még vannak olyanok, akik ragaszkodnak a fekete-fehér képekhez. Közéjük tartozik a francia Mathieu Cesar, aki most az Alpine autógyárral közösen elkészítette az A110 Monochromatic nevű Art Car-t. Ennél az orr és a far fényes fekete, a kettő között pedig a szürke minden árnyalatát felvonultatja az egyedi fényezés, és van néhány csupaszon hagyott alumínium felület is, amelyeket políroztak, hogy azok csillogjanak.

Az utastérben fent fehér, alul fekete a meghatározó szín, a kettő között pedig szürkeárnyalatos kárpitot használnak. Némi légiességet vittek a megjelenésbe azzal, hogy az üléstámlák és az ajtókárpiton lévő betétek 3D-nyomatatással előállított hálóból készültek. A technikában nincs változás, a 300 lóerős turbómotorral szerelt Alpine A110 Monochromatic 4,2 másodperc alatt gyorsul 100 km/órás tempóra.