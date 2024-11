Fél évszázados sportmodellnek állít emléket a BMW R 12 S

Fotó: BMW

Az akkori vezető formatervező, Hans A. Muth az első, aerodinamikailag optimalizált kormányburkolatot készítette el 1973-ban a BMW R 90 S számára, aminek köszönhetően a 67 lóerős sportgép 200 km/órás csúcssebességet ért el. A következő évek során pedig számos versenysikert is elértek a géppel, az 1976-os Isle of Man TT versenyen a sorozatgyártású kategóriát nyerték meg, illetve ebben az évben a Daytona-i 200 mérföldes versenyt, illetve az első AMA Superbike Bajnokságot is egy R 90 S hódította el. Ezek a sikerek alapozták meg a BMW Motorrad jó hírét.

Fotó: BMW

Amíg 2013-ban csak tanulmány volt a Ninety, addig most az R 12 nineT alapján sorozatgyártású modellként kínálják az R 12 S-t. A jellegzetes formájú kormányburkolat, a díszvarrással ellátott nyereg és az 1976-os Daytona Orange színre hajazó Lavaorange fényezés teszi különlegessé a gépet, amely küllős felniken gördül és egyébként is gazdagon van extrázva: Billet pack Shadow és Shadow II, Comfort csomag (Shift Assistant Pro, fűtött markolatok, Hill Start Control és tempomat), Headlight Pro fényszóró. A BMW R 12 S-hez elérhetőek az R 12 nineT kiegészítői.