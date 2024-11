Felpörgött a hazai villanyautós pályázat, egyre több a jelentkező

Novemberben a megelőző négy héthez képest másfélszeresére nőtt az igényelt összeg, a beérkezett támogatási kérelmek és a megvásárolni tervezett járművek száma is. A részvételi feltételek október végi módosításának hatása rögtön megmutatkozott a megélénkülő pályázói érdeklődésben. A könnyítés nyomán újabban a 2022-ben megalapított vállalkozások is igényelhetnek támogatást, bevételi megkötés nélkül, és akkor is, ha korábbi jelentkezésüket valamiért visszavonták.

A vállalkozások február eleje óta igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást elektromos személygépkocsi, teherautó vagy kisbusz beszerzéséhez. A 30 milliárd forintos program egy gépkocsi megvásárlásának költségeiből az akkumulátor kapacitásának függvényében 2,8-4 millió forintot is fedezhet.

A mostanáig benyújtott igénylések a teljes keretösszeg közel kétharmadát fedik le. Az eddigi támogatási döntések alapján több mint 3400 gazdasági társaság számíthat együttesen mintegy 16 milliárd forintra. Csaknem ezer nyertesnek utaltak is összesen majdnem 3,9 milliárd forintot.