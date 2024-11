Diszkóparkoló helyett a töltőállomás királya - Ford Capri menetpróba (2024)

Legend is back, azaz a legenda visszatért. Ezzel a szlogennel tér vissza a Ford Capri, és bár a név hallattán többeknek felcsillanhat a szeme, a valóság egészen más. A Capri ugyanis egy 1986-ig gyártott német sportkupé volt, mely az utcai közönség és a versenysport világában is szép sikereket ért el. Ehhez képest most egy elektromos meghajtású családi crossover viselheti ezt a nevet. A Ford az elmúlt időszakban nehéz és vitatható döntésekkel próbál alkalmazkodni a feje tetejére állt európai autópiachoz: a Fiesta és a Mondeo már a múlté, a Focus végnapjait éli, átalakul a paletta zöme.

Profilból a C-oszlop ablakának ívelése emlékeztet a régi Caprikra; a lökhárítók és az autók aljának csillogó fekete betétjei karcsúsítják a formát

Fotó: Ruschel Zoltán

Hogy a helyzet még egy kicsit bonyolultabb legyen, a kölni gyártó időközben együttműködési megállapodást kötött a Volkswagennel, ennek keretében a két cég megosztja egymás közt a technológiáit. Így született a Ford alapokra épülő Transporter és Amarok,

az elektromos autókhoz pedig a Volkswagen kölcsönadja a MEB platformját.

Így a nemrég debütált, amerikai eredetijénél jóval kisebb villany-SUV, az Explorer után az új Capri is wolfsburgi alapokra épül. Ennek számos előnye mellett persze a hátrányok vagy hibák is közösek, de ne szaladjunk ennyire előre.

Kicsit a régi, dupla kereklámpás elődöt idézi a lámpagrafika. Hatféle szín választható, köztük ez a látványos sárga, de van még feltűnő piros és kék is

Fotó: Ruschel Zoltán

Nevében régi, koncepciójában új lett a Ford Capri

Formailag a Capri jól illeszkedik az Explorernél látottakhoz, akár annak kupés testvéreként is említhetjük (lásd az ID.4/ID.5 duót). Persze a név mellé igyekeztek némi múltidézést is belecsempészni a külsőbe. A régi Capri világát elsősorban a hátsó oldalablak íves végződésében és az első-hátsó lámpákban kell keresni. Bár a forma megítélése mindig szubjektív, a Capri szerintünk kellemes és barátságos megjelenésű - más kérdés, hogy ez mennyire passzol a vad és sportos típusnévhez. Az akár mátrix-LED lámpák egyébként tényleg mutatósak, akárcsak az elöl a lökhárítóba préselt, hátul plexi alá rejtett Capri típusjelzés is.

Egyértelműen SUV-kupé kialakítású a far, a Standard Range végsebessége 160, a kétféle Extended Range kivitelé pedig egységesen 180 km/h

Fotó: Ruschel Zoltán

Érdekes, hogy az autón semmilyen hátsó spoiler nincs, a tető vonala egyetlen ívben folytatódik a hátsó ajtón (amelyre itt sem került törlő-mosó), amelynek alja azért kicsit felfelé ível. Noha nem túlzottan gömbölyű a karosszéria, a légellenállási együttható értéke 0,26, ami egészen jónak számít.

Az Explorerhez képest nagyjából 17 centivel hosszabb a Capri,

ennek nagy részét a megnyújtott orrban találjuk. Sajnos az ID szériához hasonlóan itt sem kapunk frunkot, azaz első csomagteret, pedig hely lenne hozzá. Szintén a MEB platform adottsága a jobb hátul lévő töltőnyílás és az alapesetben farmotoros, hátsókerékhajtású elrendezés.