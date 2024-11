Ismerjük egymást valahonnan? – Ford Explorer menetpróba

Búcsúzó modellek és reciklált típusnevek

Időnként elsőre merésznek tűnő döntéseket is meglép az ovál-emblémás gyártó, például anno Amerikában az SUV-k előtérbe kerülése miatt nem féltek nyugdíjazni a klasszikus limuzinjaikat, a közelmúltban pedig az európai kínálatból kerültek ki ikonikus modellek. Nincs már velünk a márka két korábbi bástyája, a Fiesta és a Mondeo, és alighanem a Focus sem lesz már sokáig a palettán. Helyette elektromos modellekkel (természetesen szabadidő-autókkal) indítanak teljes pályás letámadást: érkezik a romániai gyártású Puma villanyváltozata, illetve a 2 milliárd dollárból átalakított kölni üzem termékeként jelent meg a Capri és Explorer.

4,46 méter hosszú az Exporer, amely a Puma, illetve a Mustang Mach-E közötti űrt tölti be. Hatótáv és a vezetési élmény szempontjából a kategória legjobbjai közé tartozik

Fotó: Ford

Természetesen a néven kívül egyiknek sincs köze semmilyen korábbi Fordhoz, cikkünk főszereplője, az Explorer nagyteljesítményű, óriás SUV-ból változott kompakt elektromos szabadidő-autóvá. Bár a Ford büszke arra, hogy ezt a modellt direkt az európai igényekhez szabták, formai szempontból nagyon is Amerika:

ha megnézzük az orrkiképzést vagy a sziluettet, a márka tengerentúli batárjai jutnak eszünkbe.

Persze a méretek európaiak, 4468 mm-es hosszával a kompakt SUV-k kategóriájába soroljuk. A közel 2,8 méteres tengelytávolság miatt a helykínálat több mint korrekt, a testhelyzet kellemesen magas és az ülésekre sem lehet panaszunk, ám a szemfülesek gyorsan észrevehetik, hogy egyes részletek ismerősek valahonnan.

Korrekt a helykínálat, kényelmesek a fejtámlával egybeépített ülések, a belső hozza a legtöbb elektromos autóra jellemző minimalista stílust

Fotó: Ford

Nem véletlenül, ugyanis amellett, hogy az Explorer a VW elektromos autó platformjára épül (MEB-padlólemez), a digitális műszeregység, az ablakemelő kapcsolói, az indexkar és a kormányon lévő előválasztó-kar is a német márka ID. modelljeiből származik. Ugyanakkor a Ford sajátja a belsőt nagyban meghatározó, hatalmas központi kijelző, amelynek dőlésszöge manuálisan állítható - remek megoldás, ezért is érthetetlen, hogy a Fordon és a Mercedesen kívül eddig nem jutott eszébe senkinek. Bár a fizikai gombok sokunknak hiányozhatnak, a gyártó kimondva is azoknak szeretne kedvezni ezzel a berendezéssel, akik érdeklődnek a tech világ iránt. Minimalista és kicsit rideg, de ez nem csak a Fordra, hanem a legtöbb hasonszőrű villanyautóra igaz.