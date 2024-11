Formatervező központot nyit a Genesis az USA-ban

Nem adja fel az észak-amerikai piac meghódítását a Hyundai-Kia konszern prémiummárkája, a Genesis, amely jövőre ünnepli majd önállósodásának 10. évfordulóját. Ebből az alkalomból egy új formatervező-központot avatnak majd fel Los Angelesben, ahol egy mintegy 7500 négyzetméteres komplexumban 45 formatervező dolgozik majd. Úgy építik fel az új komplexumot, hogy az elszigetelje a zajos nagyvárostól az alkotókat, a létesítménynek helyt adó El Segundo kerület a Los Angelesi Nemzetközi Repülőtér és egy olajfinomító között húzódik.

Fotó: Genesis

Szobrászműhely, digitális tervező stúdió mellett a koreai hagyományok által inspirált teázó, könyvtár és egyéb közösségi terek is segítik majd a munkát, és lesznek olyan zárt szobák is, ahová el lehet vonulni az egyébként nyitott irodából. A Genesis azt reméli, hogy a helyben tervezett modellekkel sokkal nagyobb szeletet tud majd kihasítani az észak-amerikai piacból, ahol várhatóan majd a helyi piacot védő intézkedésekkel is meg kell majd küzdenie, hiszen a Hyundai-Kia prémiummárkája nem rendelkezik helyi gyárral, termékeit Dél-Koreából exportálják az USA-ba.