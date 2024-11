Gourmet-menü a csomagtartóból

Fotó: Infiniti

Sporteseményeknél jellemző az USA-ban a csomagtér-parti, amikor a pickupok vagy óriási méretű szabadidő-autók hátuljából látják el magukat a barátok, amíg a kezdésre várnak. Ezt az időtöltést emeli most a prémium-kategóriába az Infiniti Autograph Lounge tanulmány, amelyet a SEMA tuningkiállításra építettek. A hátsó ülések támlájára kerül a tévé, amihez egyedi Klipsch-hifi csatlakozik, 2 kihúzható fiókban rejtőzik az étkészlet és némi elemózsia.

Fotó: Infiniti

De nem elégedtek meg ennyivel, hiszen mégiscsak tuningkiállításra készült az átalakított Infiniti QX80-as, így klasszikus tuningot is végigvittek a karosszérián. Egyedi 24 colos felniket készítettek, matt-szürke fóliával vonták be a karosszériát, a légrugózást egyrészt alacsonyabbra programozták, másrészt a ki- és beszállást megkönnyítő funkció jóvoltából az autó teljesen le tud hasalni a talajra, ilyenkor könnyebb a hozzáférés a csomagtartóhoz is. Az Infiniti Autograph Lounge tanulmány, vagy épp annak elemeinek sorozatgyártását nem tervezik.