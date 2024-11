Gyári tuningcsomag is kérhető az ID.Buzz-hoz

Fotó: Volkswagen

Retrós külsejével a Volkswagen ID.Buzz eleve feltűnő jármű, de ezen belül is vannak szép számmal olyanok, akik egy kicsit többre vágynak. Nekik eddig különféle tuningcégeket kellett megkeresniük, mostantól kezdve viszont a gyári kiegészítők között is találnak látványos eredményre vezető kiegészítőket. A Styling csomag (1795 euró) tartalma az első légterelő, a hátsó szárny és a küszöbnél lévő krómozott cső, a Red Accent csomag (495 euró) ezt a nevének megfelelően piros színfoltokkal egészíti ki.

Fotó: Volkswagen

Az egyébként lemezelt oldalfalú ID.Buzz Cargo-hoz lehet kérni a Glass Look paneleket (695 euró), amelyek fekete betétek segítségével hazudnak ablakokat, a 20 colos feketére fényezett felnikért 1790 eurót kérnek – és ezekhez még külön meg kell vásárolni a megfelelő abroncsokat is. Mindezt ki lehet még egészíteni fekete márkajelzésekkel (305 euró). Az abroncsok kivételével az említett összegek már a gyári kiegészítők be/felszerelésének árát is tartalmazzák. Hollandiában egyébként nevetségesen alacsony árengedménnyel akarják rávenni az emberek a teljes tuningcsomag megvásárlására, ha külön-külön veszi az ember az elemeket, akkor 5080 eurót kell fizetnie, de ehelyett most 4980 euróért, azaz 100 euróval olcsóbban megkapja mindezt az ügyfél.