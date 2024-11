Ez ma a 10 legnépszerűbb használt autó Magyarországon

Íme, az Opel! Máig az Astra a legnépszerűbb használt autó, mind az adásvételek, mind pedig a keresések számát tekintve. Még a képen látható H-generációból is készült Classic-széria

Fotó: Opel

Ez a toplista alapvetően összhangban áll a korábbi cikkünkben KSH adatok alapján bemutatott magyar autóállománnyal (eszerint 484 ezer Opel, 419 ezer Suzuki és 410 ezer Volkswagen fut útjainkon), ugyanakkor például a Toyota alulreprezentált az adásvételek tekintetében – lehet, hogy tovább ragaszkodnak hozzájuk a tulajdonosaik? Érdemes kitérni az üzemanyagmixre is: az összes hazánkban regisztrált kocsi 61,97 százaléka benzines és 31,55 százaléka dízel (a maradék hibrid, gázos stb.), miközben használtan főleg az egyszerűbb motorokra nő a kereslet.

Erre a 10 használt autóra keresnek rá a legtöbben

Akad egy másik, érdekes vizsgálati módja annak, hogy melyek a legnépszerűbb használt autók Magyarországon: a hirdetések szemmel tartása. Kérésünkre a piacvezető Használtautó.hu munkatársai közölték, mely típusokra keres rá a legtöbb vevő, sőt, még átlagos árakat és életkort is közöltek. Utóbbi kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a teljes autóállomány átlagéletkora 15,8 év (KSH felmérés), és romló tendenciát mutat – csak a Dacia, a Kia és a Lexus márka átlaga nem haladja meg a tíz évet. Lássuk tehát az online keresések alapján legnépszerűbb modelleket:

Továbbra is főleg a kompakt és kiskategóriás autókra keresnek sokan a hirdetésekben; a Passattal ellentétben az Audi A4-nél az érdeklődést kevesebb tényleges adásvétel követi

Fotó: Használtautó.hu

Ezt a listát is az Astra és a Swift dominálja, a további sajátosságokat pedig Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu márkamenedzsere így foglalja össze: „jól látható, ahogy a magyarországi használtautó-piacon is lecsapódik az árérzékenység. A listán zömmel 2-3 millió Ft alatti ársávban keresnek használt autót, ami a forint gyengülésének és a háztartások korlátozott büdzséjének is köszönhető. És bár a német autók nagyon népszerűek, ott sem a felső polcról válogatnak az itthoni vásárlók, és inkább a kisebb motoros autók után érdeklődnek."

2005-ben került gyártásba Esztergomban a „vasaló” Swift, és a hitelválságig óriási darabszámban fogyott. Máig meghatározó a magyar autóállományban régimódi elődje is

Fotó: Suzuki

Lényeges szempont tehát az olcsó fenntartás, annál is inkább, mert már sokan megfizették álmodozásuk árát a szervizelésnél. Bár a keresési 10-es toplistán BMW 3-as mellett az Audi A4 is feltűnik, némileg csökkent (főleg a nagyobb kategóriás) prémium modellek aránya a korábbi trendhez képest. Ami az utánpótlást, és így a jövő hazai állományának kedvenceit illeti, újonnan a Suzuki mellett a Skoda és a Toyota autói népszerűek, míg a használt importnál a VW, a Ford és az Opel mellett újabban a koreai gyártmányok (Hyundai/Kia) jelenléte erősödik folyamatosan.



KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: