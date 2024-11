Hatékonyság tekintetében az új CLA lesz a mérce – állítja a Mercedes-Benz

Fotó: Mercedes-Benz AG

Az MMA műszaki alapot használó modellek 48 voltos hibrid hajtással is elérhetőek lesznek, ennél a 27 lóerős villanymotort az inverterrel együtt az új fejlesztésű, 8 fokozatú duplakuplungos váltóba építik be, az energiatárolást itt ez 1,3 kWh kapacitású lítium-ion akkumulátor végzi. A villanymotor önmagában is képes mozgatni az autót, de elsődleges feladata a belső égésű motor segítése, utóbbi a FAME (Family of Modular Engines) motorcsaládba tartozó, Miller-ciklus alapján dolgozó 1,5 literes 4 hengeres. Az 1496 köbcentis motor 12:1 sűrítést használ, a járáskultúra miatt tartanak ki a 4 henger mellett, az utastér zajszintjének csökkentése érdekében megnövelték a tűzfalon lévő hangszigetelés mértékét. Kezdetben 136, 163 és 190 lóerős rendszerteljesítménnyel lesz választható a Mercedes-Benz CLA hibrid, ehhez a villanymotor 20 másodpercig képes 27 lóerős segítséget adni. Később várható a Renault-Geely (utóbbi résztulajdonos a Daimlerben, azzal közös vállalkozása a Smart) beszállítójának, a Horse Powertrain által gyártott 2,0 literes turbómotor is. Az 1,5-ös blokknál különösen kis helyigényű a szívósor és a motorhoz közel helyezik el a kipufogógáz-tisztító rendszert, amit már felkészítettek a jövőbeli követelmények kezelésére is.