Idő előtt: BMW iX3, a debreceni gyár első autója

Fotó: BMW

Jelenleg még épül a BMW autógyára Debrecenben, azonban ott még az idén megkezdik a próbagyártást – ez elsőként a festőüzemben történt meg még augusztusban –, és 2025-ben a világon elsőként nálunk kerül majd sorozatgyártásba a Neue Klasse műszaki alapra épülő szabadidő-autó. Hivatalosan még várni kell a bejelentésre, de igen nagy valószínűséggel az iX3-as nevet örökli meg az újdonság, amely csak akkumulátoros-elektromos hajtással lesz elérhető.

Fotó: BMW

A modell megjelenését a Neue Klasse X néven bemutatott tanulmányautó előlegezte meg, a maláj védjegyhivatal jóvoltából napvilágot látott rajzokon pedig azt látjuk, hogy nem sokat vettek vissza a megjelenésből. Épp csak rendes tükrök, süllyesztett kilincsek kerültek az ajtókra, a kerekek átmérője csökkent, a hátsó oldalablak sarkában lévő furcsa kurfli a tanulmányhoz hasonlóan valószínűleg gravírozás lesz. A belső égésű motorral (is) szerelt szabadidő-autókhoz képest laposabb és nyújtottabb a karosszéria, nagy sima felületeket látunk mindenfelé, az utastérben a szélvédő alsó részét teljes szélességében elfoglaló fel-a-fejjel kijelző lesz a nagy újdonság.

Fotó: BMW

A BMW Neue Klasse X/iX3 technikájáról annyit tudunk, hogy a 800 voltos nagyfeszültségű rendszer a korábbihoz képest harmadával gyorsabb töltést tesz lehetővé, az akkumulátor energiasűrűségét 20%-kal növelik, az első iX3-ashoz képest harmadával nagyobb lesz a hatótávolság. Előzetesen még 800 km-es hatótávolságú változatról is volt említés, ami alapján több akkumulátor-opciót is kínálnak majd az 1 hajtómotorral 300, 2 hajtómotorral 600 lóerős szabadidő-autóhoz. A kétirányú fedélzeti töltő jóvoltából a BMW Wallbox Professional töltővel a Neue Klasse villanyautók képesek hálózati energiatárolóként is működni, és a megfelelő adapterrel elektromos készülékek üzemeltetésére is képesek lesznek.