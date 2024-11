Jobb futóművel kombinálja a legnépszerűbb motort a Caterham CSR 20

Fotó: Caterham

A Lotus Super 7 gyártási jogaival rendelkező Caterham 2005-re mutatta be a továbbfejlesztett CSR vázát, amely azóta szinte egyeduralkodó lett. Az évforduló alkalmából elkészítik a Caterham CSR 20 limitált szériát, amelynél a vásárlók körében legnépszerűbb motort, a 2,0 literes, 210 lóerős Ford Duratec 4 hengerest új felfüggesztéssel adják. A 0-96 km/óra gyorsulás 3,9 másodpercet vesz igénybe, a csúcssebesség 219 km/óra, a lassulásról elöl 4 dugattyús féknyergek gondoskodnak.

Fotó: Caterham

A teljes egészében a vázon belül elhelyezett első felfüggesztés pontosabb irányítást tesz lehetővé a gyár szerint, hátra is független felfüggesztést építenek, ami a hátsó kerekek tapadására van áldásos hatással. Egyediek és különösen könnyűek a felnik, különösen feltűnő megjelenés is kérhető, széria a jobb minőségérzetű a beltér a selymesfényű karbon műszerfallal, a bőr és Alcantara kárpitozással. Az Egyesült Királyság számára 20 példányt építenek a Caterham CSR 20-ból, ezen felül 20 darab építőkészletet küldenek az USA-ba, ahol a vásárlóknak kell majd összeszerelniük az autót – illetve némi felár ellenében ezt az ottani kereskedések is elvégzik.