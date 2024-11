Jövőre érkezik a Hyundai új tüzelőanyagcellás autója, amelyet az Initium előlegez meg

Fotó: Hyundai

Továbbra is a technológia-semleges módon megvalósuló CO2-semleges közlekedés megteremtésében hisz a Hyundai, ezért jövőre dobja piacra soron következő tüzelőanyagcellás-elektromos modelljét, az Initium nevű szabadidő-autót. Ez lesz az első tagja tüzelőanyagcellás járműveket kínáló HTWO (ang. hákettő) nevű almárkának, amely az itt megismert „Art of Steel” formavilágot adaptálja majd a személy- és haszongépjárművekre is.

Fotó: Hyundai

Egyelőre annyit tudunk a technikáról, hogy 204 lóerős a hajtómotor és egy feltöltéssel 650 km-t tud majd megtenni az autó. A használatot olyan dolgok könnyítik meg, mint a különösen tágra nyitható ajtók, amelyek megkönnyítik a gyermekülés ki- és beszerelését, a hátsó üléstámla nagyon tág tartományban állítható, így akár rövidebb szendergéshez is kényelmes tud lenni. A Hyundai villanyautóihoz hasonlóan itt is kétirányú a fedélzeti töltő, tehát elektromos készülékek üzemeltetésére is használható az autó. A szöuli bemutatót követően a Hyundai Initium látható lesz a Guangcsou Autószalonon (november 15-24) és a Los Angelesi Autószalonon (november 22-december 1) is.