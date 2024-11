Jövőre már nyitott karosszériával is rendelhető lesz az Óbudán modernizált Porsche 912-es

Azzal tűnik ki a Porsche-modernizálással foglalkozó vállalkozások közül az óbudai KAMM manufaktúra, hogy a 4 hengeres motorral szerelt 912-esekkel foglalkozik, mert ezekből különösen könnyű autót lehet építeni. Kázmér Miklós a kaliforniai Petersen múzeumban tett látogatásakor szeretett bele a típusba, és most bezárult a kör azzal, hogy a KAMM manufaktúra leszállította első autóját az USA-ban, egy miami vásárlóhoz került a kupé.

Kázmér Miklós alapította a KAMM manufaktúrát, ami a 912-es Porschéra specializálódott

Fotó: KAMM

A kiindulási alapot minden esetben egy Porsche 912-es jelenti, amelyet teljesen szétszerelnek, majd a megrendelő igényei alapján építik újjá az autót. A házon belül fejlesztett és készített karbon karosszériaelemek mellett karcolásálló Lexanból készített ablakok, karbon felnik és karbonvázas ülések és a felesleges extrákról való megszabadulás csökkenti a tömeget, ami a legkönnyebb változatban mindössze 750 kg. A karosszériát 40 mm-es acélcsövekből készített bukókerettel erősítik meg, de kérhető FIA-előírásoknak megfelelő bukókeret is.

Fotó: KAMM

A BDN segítségével végzik a motortuningot, az eredetileg 1,6 literes 4 hengeres boxer lökettérfogatát 2,0 literre növelik, nagyobb fordulatszámot és igénybevételt tűrő alkatrészeket építenek be. A teljesítmény 185 LE (6500/perc), a nyomaték 205 Nm (5200/perc), de fontos az is, hogy már 2000/perces fordulaton is legalább 170 Nm áll a vezető rendelkezésére. A KAMM és a BDN egyébként szimulációval 200-féle motorhangolást készített, azaz ennyi választási lehetősége van a megrendelőnek, hogy a saját ízlésének/felhasználói profiljának megfelelő motort válasszon.

Fotó: KAMM

Megtartják az eredeti, kutyaláb-kiosztású 5 fokozatú kézi kapcsolású váltót, de megerősítik azt, ZF részlegesen önzáró differenciálművet építenek be, 3 áttétel közül lehet választani: rövid, hosszú és túra. Hidraulikus Porsche versenykuplungot használnak. A lassulásról az AP Racingtől származó fékrendszer felel, a felfüggesztésben a TracTive fél-aktív rugóstagjait használják. Természetesen teljesen új az elektromos rendszer, amelyben az egyszerűség kedvéért a motorsportban használt csatlakozókat alkalmazzák, 175 amperos generátort építenek be. A komfortextrák között szerepel az elektromos meghajtású légkondicionáló, az ülésfűtés, illetve a Morel hangszórókat használó hifi. A rész-karbon karosszériás KAMM 912c indulóára 355 000 euró, a teljes karbon karosszériával rendelkező KAMM 912c indulóára 395 000 euró, és 2025-től már választható lesz a Targa karosszéria is, amely a KAMM-átépítést követően 375 000 eurós indulóáron kapható.