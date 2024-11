Kapcsolásokat szimulálnak a Kia sportos villanyautói

Fotó: Kia

Most, hogy a Los Angelesi Autószalonon megtartották a Kia EV6 frissítés helyi bemutatóját – a felfrissített modellt már helyi gyártásból kapja az Észak-Amerikai piac –, pár dolgot elárultak az EV6 GT fejlődéséről is. Továbbra is Dél-Koreában készül ez a változat, amely megkapja az Ioniq 5 N 650 lóerős rendszerteljesítményű hajtását, és azzal együtt a kapcsolásokat megtorpanással mímelő VGS (Virtual Gear Shift) funkciót is. Érdekes módon a felfrissített Kia EV6 GT-ről még nincsenek hivatalos képek.

Fotó: Kia

Még úgy egy évet kell várni arra, hogy a Kia EV9 GT megérkezzen, szóval a számok kis mértékben még változhatnak, a nagy méretű doboznál 501 lóerő a rendszerteljesítmény, amit egy 218 lóerős és egy 367 lóerős hátsó hajtómotornak köszönhető – a korlátot az akkumulátor teljesítmény-leadása jelenti. Ezzel az erővel a 3 üléssorral rendelkező óriás szabadidő-autó 4,3 másodperces 0-96 km/óra sprintet tud, és ebben már benne van az a megtorpanás, amit a VGS (Virtual Gear Shift) elektronikus funkció okoz azzal, hogy így szimulálja a váltó kapcsolásait. A GT-Line-hoz képest nagyobb a tempó, így nagyobb első fékeket is kap az EV9 GT, amely első Kia szabadidő-autóként kap elektronikusan vezérelt lengéscsillapítást, ami nem csak a keménységet tudja szabályozni, de például vontatásnál (akár 2270 kg) tartja a szintet is.

Fotó: Kia

A Kia EV9 GT esetén a fényszóró belefolyik az orrpanelbe, élesebb légterelőket használnak, neonzöldek a féknyergek. A kori orrán vezérelt nyitású légbeömlőket használnak, alapfelszerelésként adják a fékezéses differenciálzárokat. Az utastérben a neönzöld betéttel feldobott Alcantara-betétes kárpitozás, a sportülések, a sportkormány és az egyedi digitális grafika különbözteti meg testvéreitől a sportváltozatot. A Kia EV9 GT gyártása 2025 második felében kezdődik, így a kötelező hajóutat követően az év vége felé érkeznek meg az első példányok a kereskedésekbe.