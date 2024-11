Kérek egy 7-est. 9 lett, maradhat?

3 évvel ezelőtt egyszerre előlegezte meg óriási méretű villanyautóját a Hyundai és a Kia, de amíg utóbbi terméke, az EV9 már megvásárolható, az Ioniq 9 csak most debütált a Los Angelesi Autószalonon. Tanulmányautóként még Seven, azaz 7 volt a neve a Hyundai autójának, de azért növelték meg 2-vel a számot, hogy helyet adjanak még több villanyautónak – 2030-ra már 23 ilyen lesz a kínálatban.

Fotó: Hyundai / DREW PHILLIPS

A 3 üléssorral rendelkező csúcsmodellnél a részletek leborotválásával javították az óriási dobozforma légellenállását, megszabadultak a tetőantennától, opciósan kamerák váltják ki a külső tükröket, nem sima, hanem aerodinamikailag optimalizált az alsó burkolat, kettős mozgású légterelő-lapok irányítják a légáramot a kocsi orrán lévő légbeömlőknél. A tetőantennát az első szélvédőben (GPS és internetes rádió), a műszerfalpárnában (kapcsolódó szolgáltatások) és a hátsó szélvédőben (AM/FM és digitális rádió) elrejtett antennákkal váltják ki. Hátulról nézve erősen hasonlít a közelmúlt Volvo kombijaira a befejezés, egyedül a pixeles mintájú LED-es lámpák árulkodnak a hovatartozásról. A vásárlók 16 fényezés (köztük matt-finis is elérhető) és 7 belső hangulat közül választhatják ki a nekik tetszőt.

Fotó: Hyundai / DREW PHILLIPS

A Hyundai személyautói között a legnagyobb, 3130 mm-es tengelytávolsággal bír az Ioniq 9, így azt ígérik, mindhárom sorban teljes értékű üléseket találunk. Az első 2 sorban azért egy kicsit kivételeznek az utasokkal, hiszen ott kényelmesebb üléseket lehet találni. Az első 2 sorban rendelhető a feláras Relaxation Seat, amelyek dinamikus masszázs-funkciót tudnak, ennél nem csak légpárnákkal, de vibrációkkal is serkentik a vérkeringést. Ezeknek az üléseknek van kihajtható lábtartója, a támla hátradöntésével kényelmes pihenőhellyé alakulnak. Piactól függően lesz elérhető a 6 személyes belső elrendezésnél az oldalra fordítható ülés a középső sorban, aminek a segítségével egymással szembe fordulhatnak az itt ülők – az autó álló helyzetében. Arra is lehetőség van, hogy az első ülés támlájáról lehajtható asztalt felhasználva dolgozzon az ember. A tologatható tároló fedele elölről és hátulról egyaránt felnyitható, amivel hozzá lehet férni az 5,6 literes felső rekeszhez, az alsó kihúzható fiók 12,6 literes. Szóval mindent megtesz a Hyundai annak érdekében, hogy a töltési szünet a lehető legkényelmesebben/hasznosabban teljen. Csomagtér tekintetében is jól áll a Hyundai Ioniq 9, a 3. üléssor mögött a tetőig pakolva 620 literes a csomagtér, ami az ülések kiszerelése nélkül 1323 literesre bővíthető. Elöl is van csomagtartó, ami 52 vagy 88 literes annak függvényében, van-e hajtómotor az első tengelyen.