Egy újabb elérhető árú villanyautó Koreából - Kia EV3 menetpróba

460-ról 1250 literre bővíthető a csomagtartó, roló fedi a holmikat, sajnos az oldalfalak kárpit helyett műanyag borításúak

Fotó: Ruschel Zoltán

Futóműhangolása, zajszintje és a kényelmes ülése pihentetővé teszik az utazást, a teljesítmény pedig jól adagolható és bőven elegendő a mindennapi használathoz. Noha a menetpróba idején az elektromos autók számára ideális, 21-23 fokos hőmérséklet és némi esővel tarkított napsütés volt,

a mért kedvező fogyasztás alapján várhatóan az EV3-nál sem csak elméleti érték lesz a WLTP hatótáv.

Pontosabb gyakorlati adatokkal majd az átfogó hazai teszt után tudunk szolgálni, amire remélhetőleg nem is kell már sokáig várni, ugyanis a Kia EV3 már hazánkban is megvásárolható.

Inkább komfortra, mintsem száguldásra hangolták. 170 km/h a végsebesség, 25 literes a kocsi orrában kialakított frunk

Fotó: Ruschel Zoltán / Ruschel Zoltán

Egy bevezető akció keretében az Air alapmodell (58,3 kWh-as akkuval) már 13,99 millió forintért hazavihető, míg a nagy akkus GT Line csúcsváltozat listaáron 18,49 millió forintba kerül, amit az extracsomagokkal kicsivel 20 millió forint fölé tudunk feltornázni. Köztes lépcsőként Earth és Earth Plus felszereltségi szinteket lehet választani, és a keret erejéig állami támogatással is lehet számolni. Ez a modell most a Kia legolcsóbb villanyautója, kevesebbe kerül a Niro EV-nél, de a testvérmárkánál ugyanennyiért Hyundai Kona EV is kapható, az apró Inster ára – de tudása is - pedig jóval kisebb lesz.

