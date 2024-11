Kisautó hatvanezerért, ádáz alkudozás - ez történt a szolnoki modellautó börzén

Egy kisfiú izgatottan lépett be édesapjával a bowling centerbe vasárnap délelőtt. A hatév forma gyermek azonnal az asztalok felé vette az irányt és csodálkozva figyelte a szolnoki modellautó börze felhozatalát. Kisebb és nagyobb játékautók közül válogathattak az érdeklődők. Pár száztól a több ezer forintig kínálták a darabokat az eladók.

A szolnoki modellautó börzén szinte mindenki találhatott kedvére való darabot

Fotó: Nagy Balázs

Az egyik asztalnál egy alkudozás ütötte meg a fülem, most egy tíz év körüli fiú egyezkedett, ugyancsak az édesapjával. Az autómániás fiatalember a zsebpénzét költhette el, nagy volt az öröm, amikor kiválasztotta, melyik darabot szeretné hazavinni.

Fotó: Nagy Balázs

Ötödik alkalommal szervezték meg a szolnoki modellautó börzét

Tagadhatatlan, hogy az ötödik alkalommal megszervezett Szolnoki modell és játékautó börze sikere egyre nagyobb.

– Régóta gyűjtöm a kisautókat és járom is az országot. Az ismerősök kérdezték, hogy nem szerveznék-e Szolnokon egy börzét, mert eddig itt nem volt. Akkor elkezdtem rajta agyalni, hogyan lehetne megoldani, végül 2023. nyarán nyitottuk meg az első kapuit – mondta az autói mellett álldogáló Kaposvári Tamás szervező.

Szándékosan nem havonta, hanem csak negyedévente hirdetik meg a rendezvényt, mely mára a bowling center összes termét megtöltötte. Egyre több eladó jelentkezik, de látogatók is akadnak szép számmal.

Fotó: Nagy Balázs

Az autómániát nem nőtték ki gyerekkorban

– Fő munkám autóértékesítés, a hobbim is az autók körül forog, az autómániát tehát nem nőttem ki gyerekkoromban. Régi matchbox terepjárót őrzök még a kezdetekből. A legértékesebb darabja a gyűjteményemnek egy GT Spirit 1:16-os méretű RS6-os Audi, limitált szériás, olyan hatvanezer forint körüli értékben – emelte ki.

Fotó: Nagy Balázs

A börze összehozza azokat, akik kedvelik a kocsikat

Tamás több ezer kisautót őriz otthon, az asztalra most az eladó darabokat sorakozatta fel. A rendezvény célja egyébként, hogy összehozza az autókat kedvelőket.

– Az ország minden pontjáról Budapestről, Debrecenből, Békéscsabáról is érkeznek hozzánk, beszélgetünk, cserélgetünk. De szeretnénk elérni azt is, hogy azok a szolnoki és környékbeli emberek is eljönnének, akik eladnának vagy csak érdeklődnek – fogalmazott a szervező.

Pakainé Pusztai Nóra