Könyv jelent meg Eric Fernihough, a „Gyóni Beton” hősi halottjának életéről

Fotó: Loose Fillings Publishing

Az új könyv több mint négyszáz korábban ki nem adott fényképet és rajzot tartalmaz, mely ékesszólóan tanúsítja a szerző évtizedes kutatómunkáját. A könyv ára hazai viszonylatban borsosnak tűnhet, de ha hiánypótló voltát, az ismételten hangsúlyozott minőséget és tartalmat, valamint a befektetett feltáró- és elemzőmunkát tekintjük, abszolúte elfogadhatónak kell tartanunk. A Losse Fillings Publishing által kiadott könyv ezen az internetes címen rendelhető meg.

(Terry Wright: Speed Monarch: The short life of ERIC FERNIHOUGH and the world's motorcycle speed record. Loose Fillings Publishing, Sydney, 2024. 528 p.)

Valentyik Ferenc, dr. Kiss Miklós