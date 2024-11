Lehet, hogy gyártásba kerül az SM Tribute tanulmány

Fotó: Thierry Metroz

Thierry Metroz, a Citroën és DS márkák vezető formatervezőjének köszönhetjük az SM Tribute tanulmányt, és ő árulta el, hogy ha sikerül nyereségesen megszervezni a gyártást, akkor kis szériában készülhet a lélegzetelállító kupé. Ahogy régen, úgy ma is a Citroën és a Maserati együttműködésében valósulhat meg az autó, egy külső karosszériaépítő vállalkozás segítségével – ez nem lenne példa nélküli a Stellantisnál, hiszen az Alfa Romeo 33-as a Maserati MC20 alapjára, a Touring Superleggera által épített autó.

Fotó: DS

A Top Gear magazinnak arról beszélt Thierry Metroz, hogy az SM Tribute tanulmány megépítése során eleve a Maserati kelléktárából vettek át több alkatrészt, például a szélvédő is a Granturismo modellből érkezett, így kézenfekvő, hogy a kis szériában készülő autó is erre az alapra épül. Ami egyébként átépítés-barát, ahogy azt a 2023-as Ouroboros tanulmány bizonyítja. Csak a 3,0 literes, V6-os biturbó motorban gondolkodnak, mert a megcélzott piaci kategóriában a vásárlók nem kérnek akkumulátoros-elektromos hajtást (ahogy azt az Alfa Romeo 33 is példázza).

Fotó: Thierry Metroz

Metroz szerint mind Carlos Tavares, a Stellantis vezetője, és Olivier Francois, a DS márka vezetője is támogatja a projektet, azzal a feltétellel, hogy annak nyereségesnek kell lennie. Még folynak a számítások, hogy milyen sorozatnagyságban, milyen áron kínálják az SM Tribute-ot, a hírek szerint darabszámok tekintetében 50-200 a tervezett mennyiség, vételár tekintetében pedig 1-0,5 millió euróról szólnak a becslések. Thierry Metroz egyébként nem állt meg a kupénál, hiszen annak megtervezését követően digitálisan elkészítette az SM Tribute shooting brake és raliautó változatát is.