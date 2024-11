Az Annahegyi pihenőnél egy megszűnt éttermi szolgáltatáshoz kapcsolódó hirdetőoszlop bontása miatt az M0-s autóút külső sávját lezárják a Győr felé vezető oldalon. A parkolóba a kihajtás a munkálatok ideje alatt is biztosított lesz.

A Magyar Közút közleménye szerint a bontási munkák december 2-án 9 órakor kezdődnek, várhatóan 17 óráig be is fejezik. Az autóút jelentős forgalma miatt nemcsak a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban, hanem napközben is lehetnek torlódások.