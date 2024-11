Már a következő RAV4-es megvadításán dolgoznak, előzetesként itt van a RAV-X

Fotó: Toyota

A Toyota kiegészítőkért felelős fejlesztőmérnökeinek munkája a Toyota RAV4 alapján megépített, fokozott terepképességű RAV-X tanulmány, amelynél az első vázlatoktól kezdve a számítógépes tervezésig és a 3D-nyomtatás segítségével végzett kivitelezésig ők dolgoztak. A Dakar Rally szellemiségét akarták megidézni az autóval, amely egyben a következő generációs RAV4-esben rejlő lehetőségeket is példázza, tehát a jövőre érkező új modellhez előbb-utóbb elérhető lesz hasonlóan vad kivitelben – bár lehet, hogy csak Észak-Amerikában...

Fotó: Toyota

A 302 LE rendszerteljesítményű plug-in hibrid modell volt a kiindulási alap, ez elég erős a feladathoz, az akkumulátor miatt a tömegközéppont is alacsonyan van. A SPAD mérnökei készítették a hosszú rugóutakkal dolgozó, 51 mm-es emelést eredményező, 160 mm-rel kiszélesített nyomtávokkal rendelkező felfüggesztést, egyediek az állítható keménységű, külső olajtartályos lengéscsillapítók. A lökhárítókat a terepszögek javítása érdekében alakították át (módosították a kipufogórendszer hátsó részét is), masszív alsó védőlemezeket építettek be, a 17 colos felnikre 265/65 R17 méretű terepmintás abroncsokat szereltek.