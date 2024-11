Már elektromos változatban is kapható a Panther gyorsbeavatkozó tűzoltóautó

Fotó: Rosenbauer

Jelenleg a 6. generációjánál tart a Rosenbauer cég által kifejezetten repülőtéri gyorsbeavatkozó járműnek fejlesztett Panther tűzoltóautó, amelynek már akkumulátoros-elektromos változata is létezik – azért van egy dízelmotoros generátor is a fedélzeten. Nem változtak a tűzoltási tulajdonságok (12 000 liter vizet, 1450 liter habot és 250 kg port tud szállítani), a hajtásról 980 LE rendszerteljesítményű hajtás gondoskodik, ami Boost-üzemmódban rövid ideig 1200 lóerőre emelkedik – előbbivel 25, utóbbival 19,7 másodpercig tart a 0-80 km/óra gyorsulás. Utóbbi nem is rossz érték annak tekintetében, hogy 40-42,5 tonna tömegű járműről van szó.

Fotó: Rosenbauer

A 256 kWh kapacitású akkumulátorral kényelmesen tud néhány bevetést végrehajtani a Panther Electric – aminek az a feladata, hogy megkezdje az oltást és addig folytassa azt, amíg a többi tűzoltó oda nem ér a helyszínre. Egy átlagos éles bevetés 26%-nyi energiát használ el, ebben 120 másodperc padlógázas kivonulás, 120 másodpercnyi tűzoltás (ez idő alatt a teljes 12 000 liter vizet és 1450 liter habot kilocsolja a rendszer) és a visszaút van benne. A dízelmotoros fedélzeti generátor jóvoltából akár hosszabb idejű oltás (szivattyú-üzemeltetés) is lehetséges. A 650 voltos nagyfeszültségű rendszer akár 300 kW teljesítményű töltést is megenged, amivel 45 perc alatt lehet teljesen feltölteni a telepet. A Rosenbauer Panther Electric érkezésével egyszerre a tűzoltóautó nagy teljesítményű LED-es környezetvilágítást is kapott, ami a munkájukat végző tűzoltókat segíti.