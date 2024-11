Márka-élményközpontot nyitott a BYD Kínában

Fotó: BYD

2003-ban alapították a BYD Auto nevű céget, amely most megnyitotta az első, a saját múltját és az újenergiás közlekedést népszerűsítő Di Space nevű élményközpontját Csengcsou városában. Mintegy 15 000 négyzetméteren ismerkedhetnek meg a látogatók mindennel, amit a BYD-ről illetve az elektromos közlekedésről tudni érdemes.

Fotó: BYD

A kiállítást 4 téma köré szervezték meg, ezek mind külön-külön emeleten kaptak helyet. A földszinten a „Márkakultúrával” lehet megismerkedni, majd az „Intelligens gyártás” következik, amit az „Innovatív technológia” követ, a látogatás pedig a Technológia megtapasztalása” részen ér véget, ami 2 emeletet is elfoglal. Itt a valóságban és a virtuális térben is meg lehet tapasztalni a tárlat korábbi részein megismert dolgokat. A létesítményben még egy rendezvényhelyszín is helyt kapott. A BYD 2023-ban nyitotta meg autógyárát Csengcsou városában.