Még be sem mutatták, de máris világrekordot állított be az új Mercedes-Benz CLA kupé

Fotó: Mercedes-Benz

Nagyon készülnek már a Mercedes-Benz CLA 3. generációjának bemutatására, az első gyári kémfotókat követően már videót is mutattak az újdonságról, amelynek álcázott prototípusa már világrekordot is beállított. Az akkumulátoros-elektromos változat 24 óra leforgása alatt 3716,1 km-t tett meg, amivel nyugdíjazta a Porsche Taycan 2019-es, 3424,2 km-es rekordját. A kísérletre a dél-olaszországi Nardó oválpályán került sor, ahol a 800 voltos nagyfeszültségű rendszerből származó nagy töltési teljesítményt kihasználva 40 alkalommal álltak ki tölteni 10-10 percre, azaz a 24 órából 6 óra 40 percet töltött az autó kábelen. Azért ilyen sok és rövid töltést választottak, mert a töltés ebben a szakaszában 300 kW teljesítménnyel tölt az akkumulátor, ezt követően „belassul” az energiafelvétel, és most nem az akkumulátor egészségének megőrzése volt a cél, hanem a gyorsaság. A Mercedes-Benz CLA az akkumulátoros-elektromos hajtás mellett hibridként is elérhető lesz, abban a kivitelben a Renault-Geely vegyesvállalat, a Horse Powertrain szállítja a Miller-ciklus szerint üzemelő 2,0 literes turbómotort (250 LE/360 Nm), ami a váltóba épített villanymotorral közösen hajt majd. Ha ez így megy tovább, a hivatalos leleplezés előtt is lesznek még hírek az új Mercedes-Benz CLA-ról.