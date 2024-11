Még több csillag – Mercedes-Benz V-osztály menetpróba

Fotó: Lővei Gergely

A személyautókból ismert, 2 darab 12,3 colos kijelzőt tartalmazó nagypanelos műszerfal itt egy kicsit balra tolva helyezkedik el, olyan széles a karosszéria, így sokkal nagyobb teret kapott a díszbetét, amely akár nyílt pórusú fa is lehet. Az utasnak nem kell egészen az érintőképernyőig nyújtózkodnia, mert a két ülés között ott a touchpad, és – világnyelveken – beszédvezérlés is van az MBUX digitális segéd jóvoltából. Olyan figyelmességekkel könnyíti meg az ember életét a rendszer, mint a jelzőlámpa-funkció, így nem kell hajlongani, hogy lássuk a ránk vonatkozó lámpajelzést, azt mutatja a központi kijelző, vagy a kiterjesztett valóságban navigálás, ami szintén a központi kijelzőn pontosan mutatja, merre van a beprogramozott útvonal. A 15 hangszórós, 640 watt teljesítményű Burmester hifi hangzását új processzor és szoftver javítja. Van egy hiányzás is, immár az első ülések között is van légzsák, ami miatt törölni kellett az itt lévő hűtődobozt.

Fotó: Lővei Gergely

Vezetőtámogató rendszerek tekintetében is utolérte a márka aktuális személyautóit a Mercedes-Benz V-osztály tudása, például a kormány karimájában kapacitív érzékelő figyeli, hogy tényleg fogja-e azt a sofőr, immár multi-LED fényszórók világítanak, lámpánként 84 fényforrással. Kormánybeavatkozással működik a sávtartó segéd, van távolságtartó tempomat is, extraként elérhető 2-es szintű önvezetés is. Természetesen az aktuális előírásoknak megfelelően itt is van sebességtúllépés-figyelmeztetés, de a személyautókból átvették azt a funkciót is, hogy a kormány jobb küllőjén lévő némítás gomb hosszas megnyomásával ezt el lehet némítani.

A 300 d modellnél a turbó tölti meg a motorteret

Fotó: Lővei Gergely

A hazai menetpróbán 2 darab V 300 d tudtam próbálni, az Avantgarde és az AMG Line modell között érezhető volt, hogy utóbbi 15 mm-rel csökkentett hasmagasságot és egy kicsit feszesebb futóműhangolást kap. No nem a kanyartempóban, azt a magas építés és a nem túl sok visszajelzést adó kormányzás határozza meg, hanem érezhetően jobban rázkódik utóbbi változat az úthibákon áthajtva – márpedig Magyarországon utóbbiakból bőven akad. Aki biztosra akar menni, akár légrugózást is kérhet. A dízel csendesen dolgozik, a váltó észrevétlenül kapcsolja a fokozatokat, mindent azért, hogy az utasok kényelemben elérjék a céljukat. Egy dolgot hiányoltam, nagy méretű tárolót a vezetőülés könyékén, ahol a sofőr a dokumentációt (utasok listája, menetlevél) tudja tárolni. Ja, meg a vásárlók fantáziáját, hiszen noha vannak igazi színek is a kínálatban, a Mercedes-Benz V-osztályok több mint 60%-át fekete színben értékesítik, aztán az ezüst következik több mint 20%-kal...