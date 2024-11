Megépítik Bruce Wayne, alias Batman aktuális filmautóját

Fotó: Wayne Enterprises

A Warner Brothers és a Relevance International nevű vállalkozások hívták életre a képregényekből és a filmekből ismert Wayne Enterprises életstílus-márkát, amely számos Batman karakteréhez köthető terméket kínál. Az autóipar területén is jelen vannak, az Automobili Pininfarina mindkét autójához, tehát a Battista kupéhoz (3,4 millió euró) és a Barchetta 95-höz (4,9 millió euró) is elérhető Dark Knight vagy Gotham megjelenési csomag. Most még merészebbet álmodtak, hiszen egy 10 darabos széria erejéig elérhetővé teszik az aktuális filmekből ismert Tumbler nevű járművet.

Fotó: Wayne Enterprises

Gyakorlatilag a forgatáshoz használt autót teszik elérhetővé azok számára, akiknek van fölös 3 millió dollárja egy közúton nem használható járműre. Arról van szó, hogy a felvételekhez használt, egyedi csővázra felépített, acél, üveg- és szánszálas műanyag, illetve kevlár lemezekkel borított járművet építik meg 10 példányban, a filmekben látott belsővel. Amit azért kiegészítenek némi kényelmi felszereléssel, úgymint a manőverezést megkönnyítő külső kamerák, légkondicionáló, Alcantara kárpitozás. A filmes extrák közül a füstgenerátor és a géppuska-utánzatok kerülnek fel a szériában gyártott példányokra. Ott van a sugárhajtómű is a Tumbler hátulján, de az nem funkcionális.

Fotó: Wayne Enterprises

A technika se változik, tehát a kaszkadőrautókhoz hasonlóan a GM 6,2 literes small block V8-asa hajtja a hátsó kerekeket 4 fokozatú automatikus váltón keresztül; az 525 LE/658 Nm teljesítményű motornak 2,5 tonnát kell mozgatnia. A Tumbler vásárlására jelentkezők közül kiválasztják majd azt a 10 szerencsést, akik ténylegesen hozzájutnak majd a járműhöz, amelyet előreláthatólag a vételár kifizetését követően 15 hónappal vehetnek majd át.