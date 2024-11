Megsokszorozza elektromos gyorstöltői számát egy ismert hazai kúthálózat

A tervezett ütemben halad az OMV ultragyors töltőhálózatának kiépítése Magyarországon. Jelenleg már 15 helyszínen elérhetőek a társaság gyorstöltői országszerte, de a vállalat további 12 töltőhely kiépítésén dolgozik jelenleg, amelyek befejezése az év végéig várható.

Az elérhető gyorstöltők mindegyike már most is legalább 100 kW kapacitással vehető igénybe, több helyszínen pedig ugyancsak 2024 végéig már akár 200 kW teljesítménnyel tölthetnek majd az elektromosautó-tulajdonosok. Az OMV 2025 végéig összesen közel 50 ultragyors töltőpont átadását fejezi be, így a kiemelt útvonalak mentén mintegy 100 kilométeren belül bárki számára elérhető lesz a gyorstöltés lehetősége.