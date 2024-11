40 éves a nyugatnémet autóipar ikonja, a kilométer-milliomos Mercedes 124-es sorozat

Nagy hangsúlyt fektettek az aerodinamikára és az ergonómiára, a Mercedes 124-es sorozat alapjaira partnercégeknél mentő és halottaskocsi is épült Fotó: Mercedes-Benz AG

Nagy szilárdságú acélt is felhasználtak a karosszériánál, hogy azzal is csökkentésék a tömegét, az első-hátsó szélvédőket ragasztással rögzítették, emellett a hátsó rész peremének lekerekítése nagyban javította a légellenállást, a világpremiernél modelltől függően Cw 0,29 és Cw 0,30 volt a légellenállási együttható, a gyártás vége felé további aerodinamikai optimalizálással Cw 0,26-os értéket is elértek.

A jó légellenállás elérésében fontos szerepe volt a rejtett ablaktörlőnek, az egykarú lapát excenteres rudazatával egészen a sarkokig elért,

a szélvédő felületének 86%-át fedte le, ami világrekord volt; alapfelszerelésként járt a fűtött szélvédőmosó fúvóka, hogy még télen se legyen gond az ablakmosás. A tömegcsökkentés, az áramvonalas kialakítás mellett még a továbbfejlesztett motorok is hozzájárultak ahhoz, hogy jelentősen csökkenjen a fogyasztás az elődhöz képest. A trapéz alakúan lehúzott csomagtérfedél jóvoltából könnyen pakolható volt a csomagtér, az elöl háromszög keresztlengőkart használó, hátul több lengőkaros felfüggesztés jóvoltából a menetkomfort is sokat javult.

Hétüléses kombi és összkerékhajtás is elérhető volt - ezekre sokáig tartott választ adnia a BMW-nek az 5-ös sorozatnál Fotó: Mercedes-Benz AG

Az 1985-ös Frankfurti Autószalonon debütáló kombinál hidropneumatikus szintszabályozást használtak a hátsó tengelyen, a kombival együtt tették elérhetővé a 4Matic összkerékhajtást, amely egyedi első rugókat kapott megnyújtott középső spirállal, hiszen azon keresztül vezették el a féltengelyeket az első kerékagyakig. Ekkor debütált az ASD automatikusan záró differenciál (elektrohidraulikus vezérlés, 25 km/órás tempóig 100%-os zárásra képes), és ezzel párhuzamosan elérhető ASR kipörgésgátló (elektronikus kerékfordulatszám-ellenőrzés, motorfékkel szabályozás, 2850 DM felár) is, utóbbi az ABS-sel együtt vezetett az 1995-ben bemutatott ESP menetstabilizáló kifejlesztéséhez.

Itt már háromtagú a gyári karosszériaválaszték. Népszerű extra volt a tolótető, valamivel ritkább a fényszóró törlő-mosó és a "csatornafedél" alufelni Fotó: Mercedes-Benz AG

A világot jelentő Sacco-deszkák és egy érdekes Porsche-megbízás

Az 1987-es Genfi Autószalonon bemutatott kupé lényegében teljesen új autó, csak az A oszlop előtti rész és a hátsó lámpák közösek a limuzinnal, a tengelytávolságot 8,5 centivel csökkentették a megfelelő arányok érdekében. Itt debütáltak a Sacco-deszkának nevezett oldalsó műanyag borítások, ezek a modellsorozat 1989-es frissítésénél (MoPf 1) kerültek rá a többi karosszériára, amelyek között immár ott volt a nyújtott limuzin is. Ezt a Binz karosszériaépítővel közösen fejlesztették ki, és ott zajlott a 80 centivel nagyobb tengelytávolsággal rendelkező, hatajtós limuzin gyártása is. A 123-as nyújtott változatához képest újdonság volt, hogy a középső üléssor is teljes értékű volt, a helykínálat pár centi híján megegyezett azzal, amit a hátsó ülés kínált.