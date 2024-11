Most, hogy Michelisz Norbi behúzta a 3. világbajnoki címét, bemutatták az utcai Elantra N TCR-t

Michelisz Norbi magyar idő szerint vasárnap hajnalban nyerte meg 3. túraautó-világbajnoki címét egy Hyundai Elantrával, a gyár pedig rögtön be is jelentette a sikerült ünneplő limitált szériát. A Hyundai Elantra N TCR Edition először Dél-Koreában lesz megvásárolható, ahol már az idén decemberben átvehetik az első példányokat a tulajdonosok, 2025 elején pedig azokon a piacokon is megvásárolható lesz az autó, ahol az Elantra N megvásárolható.

Fotó: Hyundai

A TCR Edition legszembetűnőbb ismérve a hatalmas méretű talpakra szerelt, karbonból készített hátsó szárny, amelynek dőlésszöge állítható – ez a funkció leginkább azoknak hasznos, akik rendszeresen versenypályán használják autójukat. A 245/35 méretű Michelin Pilot Sport 4S abroncsokat 19 colos kovácsolt alufelnikre szerelik, és adják a 4 dugattyús nyergeket használó N Performance fékeket is. Mindezt a hazai piacon a versenyautót idéző matrica-dekorral is megfejelik.

Fotó: Hyundai

Performance Blue színű nem csak az Alcantarával bevont kormány középállás-jelző gyűrűje, de a biztonsági övek is, többfelé találkozunk TCR Edition jelvényekkel. Műszakilag nincs változás a Hyundai Elantra N TCR Edition-nél, tehát a 2,0 literes turbómotor 280 lóerős, a teljesítmény talajra juttatását részlegesen önzáró differenciálmű segíti, a váltó 6 fokozatú kézi kapcsolású vagy 8 fokozatú duplakuplungos automata lehet.