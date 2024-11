Erre készüljön, ha bemerészkedne autóval a Zöld Pokolba

Tanulni egy gyenge autó is jó

Többféle Toyotával érkeztünk a kis SUV-tól a versenyautóig

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

A Toyota hazai importőrének szervezésében különböző Toyota modellekkel utaztunk ki, a közös pont bennük az volt, hogy mindegyik GR Sport felszereltségű volt, leszámítva a frissített GR Yarist, amely egy ízig-vérig valódi sportmodell, nem csak a felszereltsége látványos. Minden újságíró három kört mehetett, abból egyet a GR Yarissal, és lehetőleg utoljára. Első körömet a kis flottánk leglassabb autójával, a 130 lóerős, hibrid Yaris Cross-szal tettem meg.

A Yaris Cross kilépett a komfortzónájából, de tisztességesen helytállt

Fotó: Racetracker.de

Tanulásra ideális volt, mert volt időm vele a pályát belülről feltérképezni, de azért nem mondom, hogy nem volt ijesztő, amikor

a 911 GT3 RS Manthey Porschék és M4-es BMW-k hármasával érkeztek meg mögém féktávon,

üvöltő motorjukkal és durrogó kipufogóval szinte követelve, hogy azonnal biztosítsak szabad utat. Annak ellenére, hogy igencsak ki kellett lépnie a komfortzónájából, a kis Yaris Cross tisztességesen helytállt: nem billegett túlzottan és nem tartogatott kellemetlen meglepetéseket a kezelhetősége, megbízhatóan lassult a féktávokon és hosszú rugóútjaival még a Karussel nevű, betontömbökből kirakott, döntött visszafordítók ütéseit is finoman rugózta ki, ráadásul kényelmes ülése még némi oldaltartást is adott.

Meglepően jól mozgott a pályán a területi képviselők és taxisok kedvence, a Corolla kombi és az új plug-in hibrid C-HR is

Fotó: Racetracker.de

Azért jó érzés volt átülni a kétliteres, de szintén öntöltő hibrid Corolla kombiba, még akkor is, ha eltévedt területi képviselőnek néztem ki benne a sok ültetett BMW és hot hatch között. Közel 200 lóerejével sokkal dinamikusabban mozgott, mint a Yaris Cross, és az alacsonyabb súlypont, a jobb súlyelosztás, valamint a hátul is független, többlengőkaros futómű előnyeit is ki tudtam használni, amikor oda-vissza előzgettük egymást egy Ford Sierrával (melynek sofőrje láthatóan jól ismerte a pálya minden csínját-bínját, de az egyenesekben úgy mentem el mellette, mintha nyitottam volna egy DRS-t).

A GR Yaris elemében volt, de a GR Supra vitte el a show-t

A GR Yaris úgy cikázott a pályán, mint egy mérgezett egér

Fotó: Racetracker.de

Jól volt felépítve a programunk, mert a két vezetett és a számtalan, utasként megtett köröm után már viszonylag magabiztosan ültem be

a modellfrissítés utáni, 23 millió forintba kerülő csúcs-GR Yarisba,

amely 280 lóerős turbómotorjával, nyolcfokozatú automata váltójával, sportfutóművével, Michelin Pilot Sport 4 S gumijaival, és állandó összkerékhajtásával férfias játékszer. Menetdinamikai szempontból egész más szintjén áll, mint a polári felhasználásra szánt Toyoták, de a sok igényesen megépített tuningautót és egzotikus szupersportautót felvonultató Nürburgringen ez is csak a középmezőnyhöz volt elég.

Illusztris társaságban várakoztunk az egyik pályazár idején a sok közül

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Ez azt jelenti, hogy minimális pályaismerettel is majdnem annyit tudtam előzni, mint amennyien engem előztek meg, ami bevallom, jó érzés volt a kissé alárendelt szereppel járó korábbi körök után. Annyira szerencsés voltam, hogy Németországba oda-vissza is a GR Yarisszal mehettem: Magyarországon és Ausztriában 8 liter körüli átlaggal jöttünk vele 130 km/h-val, csak Németországban, ahol néha 240 km/h-val is tudtunk legálisan csapatni, fogyasztott 12 liter fölött az extrém igénybevétel miatt. Rövid tengelytávja ellenére autópályán sem volt ideges (megfelelő egyenesfutása miatt nem kellett állandóan korrigálni a kormánnyal), de azért jobban érezte magát a versenypályán, ahol az utcán feszesnek tűnő futóműve, alacsonyabbra változtatott üléspozíciója, és az új – inkább funkcionális, mint szép műszerfala – értelmet nyert.

Molnár Bendegúz szelidítette meg a GR Supra versenyautót nekünk

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

A közel DSG-sebességgel kapcsoló új fejlesztésű automata váltó miatt a versenypályán végig két kézzel foghattam a jó fogású és méretű, kerek sportkormányt, a fáradásra nem hajlamos fékek miatt a féktávokba is bátrabban mertem beesni, mint a polgári GR Sport modellekkel, néhány kanyarban még a kocsi farát is meg lehetett moccintani egy jól időzített gázelvétellel. De a nap fénypontja számomra mégsem a GR Yaris, hanem a Rent4Ring-től bérelt, motorerőben gyengébb, mégis sokkal gyorsabb GR Supra versenyautó volt, amellyel a többszörös VLN-bajnok magyar pilóták, Lengyel Ádám és Molnár Bendegúz taxiztatták az újságírókat.

Nem az egyenesekben, hanem a kanyarokban volt lenyűgöző a GR Supra sebessége

Fotó: Racetracker.de

A szériaállapotú, 258 lóerős, négyhengeres turbómotor ellenére ez a kocsi már a Porsche 911 GT3 RS-esek tempójában mozgott, hála a 10 ezer eurót kóstáló, állítható Öhlins TTX gátlóknak, a gyári GT4-es futóműnek, a semi-slick gumiknak, a kibelezés miatt alacsony tömegnek, no meg a pályán már több ezer kört futott profi versenyzők tudásának.

Olyan oldal- és hosszirányú erők hatottak a manga stílusú GR Suprában, amik utcai autóval elérhetetlenek,

a kör közben többször el is emelkedtünk az aszfalttól, a kanyarokban és a Karusselekben pedig a gumialkatrészek nélküli futómű kíméletlenül továbbította a rázókövek ütéseit a hátsó felemhez. Egy biztos: életem egyik legemlékezetesebb nyolc percét tölthettem a Recaro kagylóülésbe szíjazva, bő egy arasszal a szétgraffitizett aszfalt fölött ülve.