Októberben is rekordot döntött a hazai használtautó-piac, óriási új éves csúcs lesz idén

Ez a szám csaknem 12 százalékkal magasabb az egy évvel ezelőtti szintnél. Már novemberben megdőlhet az éves rekord is, amelyet a használtautó-piac 2022-ben állított be 825 ezres értékkel. A használtautó-piac rekordmértékű idei forgalmát több tényező együttes hatása alakítja - írta a Jóautók.hu közleménye. A vásárlók egy rétege új autó vásárlása helyett inkább olcsóbb, használt példányra költött. Az euró árfolyamának 400 forint fölé emelkedése a korábban használtautó-importban gondolkodók egy részét is idevonzotta. A látványos kamatesések pedig tavalyhoz képest alaposan felpörgették a hitelezett eladásokat.

Hosszabb távon a hazai autópark folyamatos, dinamikus növekedése önmagában is élénkíti a használtautó-piacot: míg egy évtizede a forgalomban lévő személyautók száma alig 3 millió volt, addig 2023 végére ez a szám már közelítette a 4,2 milliót is.

A belföldi használtautó-piacon idén is hat márka autói biztosítják a teljes forgalom közel felét. Az első helyen az Opel áll: ebből a márkából eddig 83 ezer példány cserélt gazdát, ami 10,9 százalékos részesedést jelent. A Volkswagen, amely 2019 óta áll a második helyen, 10,2 százalékos részarányával stabilan tartja ezt a pozícióját. A harmadik helyen található Suzuki az éves forgalomból 8,2 százalékot tudhat magáénak. A Ford a negyedik helyen áll 7,9 százalékkal. A BMW az ötödik 6,1 százalék feletti részesedéssel, a hatodik helyet a Skoda foglalja el 5,5 százalékos részaránnyal.

Miközben a használtautó-piacon 2024 első tíz hónapjában gazdát cserélt 766 200 személyautó mennyisége 11,4 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 687 700-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 92 900 darab volt, ami csupán 4 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 89 300-es értéket.