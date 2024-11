Olcsón mérik a lóerőket a parancsnoki UAZ-nál

Fotó: UAZ

Még mindig van elég kereslet ahhoz, hogy életben tartsák az UAZ Hunter terepjárót, mi ezt parancsnoki UAZ-ként ismerjük. Sőt, most fejlesztettek is rajta egy sort, hiszen az eddig elérhető 2,7 literes 16 szelepes 4 hengeres blokk újabb változatban is elérhető, ráadásul minimális felárat kell csak fizetni. Alaphelyzetben 112 LE/198 Nm teljesítményű és az Euro-2-es károsanyag-kibocsátási szintet tudja (az Oroszország elleni szankciók miatt butították le), mostantól újra választható az Euro-5-ös változat, ami rögtön 149 LE/235 Nm teljesítményű. Ráadásul a felár mindössze 20 000 rubel, azaz 76 000 Ft, ami elenyésző összeg az 1 510 000 rubeles, azaz 5,8 millió Ft-os vételár mellett.

Fotó: UAZ

A menetteljesítmény-adatokat nem közölték, de az UAZ Hunter tömege változatlanul 1845 kg, szóval az újabb motorral sokkal fürgébb lehet a terepjáró, ami az azonos motorral de modernebb karosszériával szerelt UAZ Patriot-nál mintegy 2 mázsával könnyebb. Az UAZ Hunter terepjáró választéka erősen korlátozott, van a Base Fleet felszereltség, ami 3 színnel (fekete, fehér és zöld) választható, és az Expedíciós modell, ami csak narancssárga lehet – igaz, ennél lehet választani a fényes és a matt lakkozás közül. Egyedi extrák nincsenek.