Összkerékhajtású, 7 személyes SUV-val koronázza meg a kínálatát a Lada Xcite márkája

A Lada feladata lett, hogy a Nissantól megszerzett szentpétervári autógyár dolgozóinak munkát adjon, amire ők életre hívták az Xcite nevű autómárkát, amely az orosz autóipar aktuális helyzetének megfelelően átmárkázott kínai autókat készít. A sort az Xcite X-Cross 7-es nyitotta, most pedig a csúcsmodell forgalmazását is megkezdték, a 7 személyes Xcite X-Cross 8-as szabadidő-autónál már összkerékhajtás is elérhető. No nem mintha olyan nagy igény lenne ezekre az autókra, saját bevallás szerint május-szeptember között 3447 példányt értékesítettek az X-Cross 7-esből, a mennyiségnek a harmadát szeptemberben.

A kiindulási alapot a Chery Tiggo 8-as jelenti, amelynél lecserélték a márkajelzéseket és a hűtőrács mintáját, a műszerfalat pedig a korábbi Tiggo 8 Pro-ból vették át. A karosszéria hossza 4740 mm, szélessége 1860 mm, magassága 1705 mm, a tengelytávolság 2710 mm, a hasmagasság 190 mm. Az oroszok még azt is kiemelik, hogy olyan készleteket rendelnek Kínából, amelyeknél úgy javítottak a korrózióvédelmen, hogy nagyobb felületen használnak cinkelt bevonatot. Amíg a kínai eredeti 2,0 literes turbómotort használ, az Xcite X-Cross 8-asban 1,6 literes turbómotor dolgozik, aminek a teljesítményét visszavették 186-ról 150 lóerőre, a nyomaték 275 Nm (2000-3800/perc), a váltó 7 fokozatú duplakuplungos.

A kormány mögötti és a középen lévő képernyő is 12,3 colos képátlójú, a második szinttől felfelé már a klímavezérlést is egy 8 colos érintőképernyőn lehet végezni. Alapáron adnak 6 légzsákot, menetstabilizálót és blokkolásgátlót, az aktív vezetőtámogató rendszereket a csúcsszinten járó holttérfigyelő képviseli, egyébként inkább kényelmi extrákkal próbálnak a vásárlók kedvében járni. Például már az elsőkerékhajtású alapváltozatban is van körkamera, első-hátsó parkolóradar, kulcs nélküli bejutás és motorindítás, a második szinttől már jár az összkerékhajtás is, és a középső sor ülései is fűtöttek. A csúcsszinten már panoráma üvegtető, hangulatvilágítás, fekete-barna bőrkárpit is jár. Minden Xcite X-Cross 8 3 üléssort kap, a csomagtér térfogata 193-2101 liter között változhat. Az indulóár 2 999 000 rubel (11,65 millió Ft), a csúcsmodellért 3 399 000 rubelt (13,2 millió Ft) kell fizetni, egyedi extrák nincsenek, csak 5 szín közül lehet választani.