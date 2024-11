Robogóként is cuki a Fiat 500e

Fotó: Pininfarina

Nem (csak) saját márkanéven kínál mikromobilitási eszközöket a Platum, de az olyan cégeknek is a partnere, mint a Ducati, Lamborghini, Jeep, Lancia, de maga a Doktor is (VR46) is ott van a partnerei között. Legújabb ügyfelük a Fiat, akiknek nem villanymotoros rollert készítenek, hanem egy villanyrobogót, amely a Fiat 500e stílusában készült. A Platum E-Moped 500 megjelenését egyébként a Pininfarina és a Fiat Centro Stile formatervezői közösen készítették el.

Fotó: Pininfarina

Az EICMA kiállításon látható járműről pár fontos dolgot már elárultak, így tudni lehet, hogy az L3 kategóriába tartozik, csúcssebessége 80 km/óra, és a cserélhető akkumulátor egy feltöltéssel 115 km-es hatótávolságot tesz lehetővé. Több adatot, illetve hogy egyáltalán mikor lesz megvásárolható az E-Moped 500 névre hallgató Fiat 500e villanyrobogó, majd később árulnak el.