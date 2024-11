Rögtön 2 új arcot is kapott a középkategóriás Ford SUV

Fotó: Ford

A Ford kínai partnerével, a JMC-vel közösen készítette el a 3 üléssoros Equator, és a pár hónappal később piacra dobott 2 üléssoros Equator Sport szabadidő-autókat, amelyek most megértek a modellfrissítésre. Ebből az alkalomból radikálisan átalakították az orrot, immár teljesen eltérő a 2 autó megjelenése, az Equator esetén vízszintes pálcákkal van tele a hűtőrács és nagy krómbetűkkel írják ki a típusnevet a motorháztető peremére. A 30 centivel rövidebb Equator Sport orrán a fekete betét a meghatározó.

Az utastérben immár közös üvegpanel alatt találjuk a 2 darab képernyőt, újak a díszek, a kormánykerék, és modell-specifikus az üléskárpit is, ami elegánsabb az Equator belsejében, fiatalosabb a 30 centivel rövidebb Equator Sport-ban. A motorkínálatban fontos változás, hogy megszűnt a 2,0 literes turbómotor, így az Equator immár csak plug-in hibridként vásárolható meg 367 LE/555 Nm rendszerteljesítményű plug-in hibrid hajtással (1,5-ös turbómotor 150 LE, villanymotor 218 LE), a CATL által szállított akkumulátor kapacitását nem árulták el. Az Equator Sport továbbra is az 1,5-ös turbómotorral (170 LE) lesz megvásárolható, de pár hónap múlva itt is elérhető lesz a plug-in hibrid hajtás, amelyről egyelőre nem közöltek részleteket.