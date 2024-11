Röpke 9 évvel a bemutató után megkezdték a 25 cm-rel nyújtott Lada limuzinok kiszállítását

Fotó: Lada

Még a megszokottnál is nehezebb szülés volt a Lada Vesta 25 cm-rel megnyújtott változatának sorozatgyártása, hiszen a 2015-ben bemutatott Signature nevű tanulmánnyal nem voltak további tervei a gyárnak. Aztán jött az ukrán háború, és a szankciók miatt a korábbi prémiumautók elérhetetlenek lettek a közbeszerzéseken. Idő közben már a hazai autókat kell előnyben részesíteni az illetékeseknek, azonban egyszerűen nem volt megfelelő autó az orosz gyárak kínálatában, így felsőbb utasításra mégiscsak elkészítették a Lada Aura nevű limuzint. Ennek 2023 júniusában volt a hivatalos bemutatója, azonban csak most került sor a sorozatgyártás beindítására, illetve az első kamionok már útnak is indultak a kereskedésekbe.

Fotó: Lada

Az eredeti tanulmányhoz képest néhány változást azért végrehajtottak, például teljesen új hátsó ülést készítettek, ami nem 3, hanem csak 2 személyes, ezenkívül alapáron adják a hátsó ülésfűtést is. A Lada Vesta csúcsváltozatának technikája kerül az Aura orrába, tehát az 1,8 literes benzinmotor (122 LE/170 Nm), ami kínai beszállítótól érkező fokozatmentes automatikus váltón keresztül hajt. Első körben csak a Status nevű csúcsmodellt készítik, aminek valódi bőrből készül a kárpitozása, később elérhető lesz szövetkárpitos kivitel is. Elsősorban költségvetési szerveknek és taxitársaságoknak készül a Lada Aura, de azt elméletileg mindenki megvásárolhatja. A vételár 2,6 millió rubel, amivel a 25 cm toldás felára 640 000 rubel a normál, hasonlóan gazdagon felszerelt Vestához képest.

Fotó: Lada

A Lada egyébként már elkészítette az Aura villanymotoros változatának a prototípusát is, ez vörös bőr belsőt kapott, egyébként előválasztó-kar helyett egyszerű forgókapcsoló van a műszerfalán. A műszaki részletekről még semmit nem árultak el, ahogy az se ismert, hogy tervezik-e ennek a sorozatgyártását. A taxipiac is az Aura célcsoportjának számít, és Oroszországban is gondolkoznak azon, hogy akkumulátoros-elektromos autókra kényszerítsék rá adminisztratív eszközökkel a személyszállító vállalkozásokat.