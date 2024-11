Saját villanyautó helyett inkább kínai autókat gyárt a spanyol Ebro

Fotó: Chery

Nagyravágyó tervei voltak a spanyol Ebro startupnak, ami a Nissan barcelonai gyárát felvásárolva akart saját villanyautót készíteni, de aztán az egyszerűbb utat választották, és a kínai Chery-vel kötöttek együttműködési megállapodást. November 23-án aztán ünnepélyesen legördült az első Ebro S700-as a szerelőszalagról. Ez a Chery Tiggo 7 Plus kis mértékben átalakított megjelenésű változata, amelyet vagy benzinmotorral (147 LE/275 Nm) vagy plug-in hibrid hajtással (347 LE/525 Nm) kínálnak.

Fotó: Ebro

A spanyol Ebro második modellje az S800-as lesz egy méretkategóriával feljebb – itt már lehet kérni 3 üléssort is –, ez a Chery Tiggo 8 típuson alapul. Itt is benzinmotor (147 LE/275 Nm) vagy plug-in hibrid hajtás (347 LE/525 Nm) közül lehet választani. Az S800-as nem csak helyből, de extrákból is egy kicsit többet kínál, a sorozatgyártása pár hónapon belül megindul.

Fotó: Ebro

A Nissan 2021 decemberében adta fel a barcelonai gyárát, amelyet aztán megszerzett az Ebro, és most 1250 munkahely újrateremtésével kezdték meg a kínai konstrukció sorozatgyártását. Az autók egy részét Ebro márkanéven készítik majd, de itt szerelik össze az európai piacra szánt Omoda 5-ösöket is, a villanyautónál ezzel megkerülve a védővámokat. Középtávon 4 autót (2-2 Ebro és Chery) akarnak gyártani, 2027-re évi 50 000 autós termeléssel számolnak, amit 2029-re évi 150 000 példányra akarnak növelni. Az Ebro jelenleg 30 pontból álló értékesítési hálózattal rendelkezik az ibériai félszigeten, amit még bővíteni akarnak, a Chery európai kereskedéseiben lehet majd megvásárolni a Barcelonában gyártott autókat.